流感將升溫 估1月中後進流行期 春節前後達高峰

台灣流感疫情將升溫，疾管署今天(6日)表示，預估1月下半月流感疫情將進入流行期。由於先前已有過一波秋季疫情，因此預估接下來這波疫情規模較小，並在農曆春節前後達到高峰。

國內流感疫情仍處低點持平波動，疾管署6日公布最新統計，上週類流感門急診就診共8萬2,161人次，與前一週相當，以A型H3N2為多；但仍出現重症、死亡病例，上週新增11例重症、5例死亡，大多為具慢性病的長者，且9成未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠指出，鄰近國家包括中國、日本、韓國等流感疫情皆呈下降趨勢，但疫情仍處高點，歐、美國家疫情則快速上升且在高點。他表示，國內疫情將於1月下半月進入流行期，並將於農曆春節前後達到高峰，目前公費流感疫苗僅剩約20萬劑，他呼籲高風險族群盡快接種，以降低重症、死亡風險。他說：『(原音)大概是這個月下半月之後會進入流行期，但是會多高呢？可能會比原來的預估會趨緩一點，但是在春節前後還是會達到高峰。』

疾管署疫情中心副主任李佳琳分析，接下來這波流感疫情上升的時間點與過去相比較晚，規模也會較小，主要因為先前已有過一波流行。

李佳琳提醒，近期氣溫變化大，流感傳播風險提高，高風險族群須留意重症發生風險。她並提醒民眾落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所時建議佩戴口罩，並盡速接種公費流感疫苗。

此外，國內新冠疫情目前仍處低點波動，上週門急診就診共854人次，較前一週下降11%。疾管署自今年1月1日起至2月28日擴大開放公費新冠疫苗施打，提供滿6個月以上民眾接種，擴大開放5天以來累計接種9,131劑，打氣顯著成長。