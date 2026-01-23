流感將進入流行期！H3N2新突變「K分支」出現 流感疫苗還有效嗎？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

國內流感疫情持續上升，春節假期即將到來，國內外旅遊頻繁、南來北往，可能會增加流感傳播風險，導致一波疫情發生。但值得關注的是，A型流感病毒H3N2的新突變「K分支」正流行，本季流感疫苗施打還有效嗎？新光醫院感染科醫師黃建賢、疾管署發言人林明誠分享看法。

什麼是K分支？ H3N2流感病毒K分支國內也有嗎？

K分支是A型流感病毒突變而來的亞型分支，並非全新的病毒。在去年夏季，於澳洲等南半球國家發現後，逐漸向北半球擴散，並於秋季開始成為台灣、日本、韓國及歐美主流病毒。

疾管署發言人林明誠表示，國內自2025年7月就已監測到A型H3N2病毒K分支，而且占比快速上升，9月底時就已成為主流病毒株，到11月占比已來到9成，目前監測占比仍維持在約8－9成。

K分支出現後流感疫苗還有效嗎？ 感染科醫師分享看法

根據疾管署資料顯示，近4週社區中呼吸道病原體仍以流感病毒為主，型別依舊是以H3N2為多，今（2026）年第2週（1月11日至1月17）類流感門急診就診共計104,348人次，較前1週上升11.9％。疾管署預估，流感病毒即將進入流行期，高點可能會落在春節前後，呼籲民眾盡早接種疫苗預防。但面對K分支的流行，接種疫苗還有效嗎？





新光醫院感染科醫師黃建賢認為，由於K分支是本季流感疫苗病毒株選擇後才出現的，具有免疫逃脫，所以本季流感疫苗對舊的病毒株可能還有約70％的有效力，但K分支出現後，從目前的報告上來看，現在疫苗有效力已經不到10％，打了本季流感疫苗還是有可能被感染。





而且黃建賢醫師提到，現在流感流行狀況是整個型別轉換，不是只有變一株而已，而是主流型別從H1N1轉變到H3N2，在較大的轉變下身體免疫力對此病毒較陌生，感染人數會因此變多，嚴重程度可能也會比較高，預測今年流感疫情會較過去嚴重，不過打疫苗對H3N2還是會有交叉保護效果，可以減少重症風險，也能預防其他型別（如：H1N1）感染。





面對K分支的出現，黃建賢醫師建議，目前第一步還是應採取預防措施避免被感染，那如果被感染了，則應盡快使用抗病毒藥物治療，目前治療藥物有4種，如果使用一種覺得沒效建議應換藥治療。

K分支出現打流感疫苗還有效嗎？ 疾管署分享看法

但是疾管署發言人林明誠表示，因為K分支屬於H3N2，不過與先前流行的H3N2病毒和本季疫苗株都有明顯的抗原偏移，因此原先醫學界都預期可能導致疫苗保護力大幅下降，才有「保護力剩1成或更低」之說，但從11月中以來，英國、法國、中國的真實世界疫苗保護力研究，都已證實本季流感疫苗仍具保護力，兒童保護力可達5－7成、高齡者可達2－4成，能降低輕症、住院、重症的發生率。





另外，林明誠發言人提到，台灣在10月開打流感疫苗後，也看到以K分支為主的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情進入流行期的時間也延後，較過去晚了一個月，顯示本季流感疫苗的保護力是好的，希望民眾不要因為科學討論而誤解流感疫苗沒效。



