流感就診破10萬人次連2週上升 疾管署：最快本週進入流行期

疾管署公布，類流感門急診就診人次連續兩週上升，預估最快本週進入流行期。（資料照片）





衛福部疾管署今（20日）表示，1月11日至17日類流感門急診就診人次達10萬4348人，已連續兩週上升。疾管署發言人林明誠指出，預估最快本週就會進入流行期，疫情高峰可能落在農曆春節前後，屆時單週就診人數恐達13萬至14萬人。

疾管署統計，今年第2週類流感就診人次較前一週增加11.9%，呈現持續上升趨勢；另外，上週（1月13日至19日）新增17例流感併發重症病例，包括1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，同時新增2例死亡個案。

防疫醫師林詠青說明，其中一名死亡病例為東部一名60多歲女性，本身患有慢性肝炎及內分泌、神經系統疾病，且未接種本季流感疫苗。她在今年1月初出現呼吸困難，3天後到急診時發現血氧及血壓偏低，發炎指數上升，篩檢確認感染A型流感，並併發肺炎與敗血症。

林詠青指出，患者隨即住進加護病房並接受抗病毒藥物治療，但發燒及呼吸困難情況未改善，肺炎也未好轉，住院5天後於1月上旬過世，死因為流感併發重症肺炎及呼吸窘迫，原有的慢性疾病也可能影響治療效果。

疾管署實驗室監測顯示，目前社區流行的呼吸道病毒以流感為主，其中又以A型H3N2最多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計已有458例重症、88例死亡，其中重症患者多為65歲以上長者（占63%）及有慢性病史者（占83%），而其中87%未接種本季疫苗。

林明誠表示，流感疫情即將進入流行期，春節前後可能達到最高峰。截至1月19日，全國公費流感疫苗已接種約667.6萬人次，目前仍剩約15.2萬劑，呼籲高風險族群盡快接種。他也提醒，當各縣市疫苗使用率超過96%，可能會開始縮減接種地點，建議民眾可先撥打1999向地方衛生局詢問施打地點，避免白跑一趟。

疾管署也指出，近期日夜溫差大，加上尾牙聚會與春節旅遊活動頻繁，增加病毒傳播風險，民眾應勤洗手、注意飲食衛生，出入人多場所建議戴口罩，若生病應在家休息並遵守咳嗽禮節。（責任編輯：殷偵維）

