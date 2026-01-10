流感就診破8萬人！變種「K分支」來襲恐釀疫情高峰 醫：中風風險增8倍

記者簡浩正／台北報導

張峰義點出流感容易造成肺炎、中風、腦血管疾病，威脅不容小覷。（圖／台灣感染症醫學會提供）

小心「K分支」來襲！截至1月3日，國內類流感門急診就醫人次已突破8萬人，疾管署示警全球流感升溫，並檢出H3N2新突變「K分支」。醫師指出，面對病毒變異及長者免疫老化，國內今年9月將引進20萬劑「免疫加強型」流感疫苗，可望為65歲以上族群提供超越標準疫苗的保護力，成為高齡防疫的重要新選項。

疾管署本週二於疫情記者會上表示，上週（2025/12/30-2026/1/5）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及5例死亡（4例H3N2、1例A未分型）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。預計這個月下半月流感會進入流行期，並於春節前後達到高峰。

根據疾管署統計，去年截至12月27日，共有2萬6645人因流感及肺炎死亡，其中近九成為65歲以上長者。流感高風險族群包含嬰幼兒、慢性病患、免疫不全者及65歲以上長者。

除了因流感併發敗血症或器官衰竭而死亡外，流感亦會產生嚴重併發症。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，流感病毒會影響全身系統運行，引發其他疾病，如增加10倍心臟病風險、8倍中風風險、血糖異常等；病毒也會降低免疫系統，續發細菌性肺炎，導致肺部功能受損。統計更顯示，不少長者因流感入院，期間自理能力、體能下降，而出現失能狀況。

台灣今年正式進入超高齡化社會，65歲以上長者比例達到總人口數的20%。台灣基層糖尿病學會陳宏麟理事長強調流感的感染風險加大，也與長者免疫系統老化有極大關係。人類的免疫機制會隨著年齡而老化，負責產生抗體及識別病原體的細胞，其作用能力下降，導致疾病感染風險增加。疫苗是透過接種病毒抗原，進而刺激免疫反應、產生抗體，長者因免疫老化，接種疫苗後的保護力、抗體濃度遠低於年輕族群。

研究顯示，長者接種一般流感疫苗後，針對H1N1、H3N2病毒的抗體濃度，分別較一般成年人下降3倍、1.4倍；2024年亞洲研究亦發現，長者的疫苗保護力僅30.6%，低於整體平均的41.4%，再加上超過4成長者同時罹患3種以上慢性疾病，導致感染後的重症風險進一步擴大。

張峰義指出，接種疫苗是目前預防流感最有效的方式。除了標準劑量的流感疫苗外，現今亦有專為65歲以上長者設計的「免疫加強型」疫苗，包括高劑量型及佐劑型，前者抗原含量為標準劑量4倍，可更有效誘發免疫反應，提供優於傳統疫苗的防護。長者可與醫師討論接種策略，建立更完整的流感防護。

