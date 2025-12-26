流感就診趨緩但重症攀升 黃曉瑩醫師籲勿鬆懈

A型流感雖門急診類流感就診人次略有下降，但重症及死亡病例數仍持續增加，疫情風險仍不可輕忽。（圖／成大斗六分院提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】隨著氣溫下降，國內流感疫情進入高峰期。依據衛生福利部疾病管制署近期監測資料顯示，社區流行病毒仍以A型流感為主，雖然門急診類流感就診人次略有下降，但重症及死亡病例數仍持續增加，自10月流感季開始以來，累計重症病例已超過兩百例，疫情風險仍不可輕忽。

成大醫院斗六分院急診醫學科黃曉瑩醫師指出，冬季為流感主要流行季節，流感症狀常見有發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、全身痠痛與疲倦，部分患者會合併嘔吐或腹瀉。多數健康成人約一週內可恢復，但65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能低下者及慢性病患者，發生肺炎、腦炎、心肌炎或嚴重細菌感染等併發症的風險明顯較高，其中長者仍為流感重症的主要族群。

黃曉瑩醫師表示，流感具有高度傳染力，患者在症狀出現前24至48小時即可能傳播病毒，發病後3至4天傳染力最強，兒童與免疫不全者排毒期更長，容易引發家庭、校園及職場群聚感染。台灣每年12月至隔年3月為典型流行期，近期氣溫驟降，更有利病毒擴散。

黃曉瑩醫師提醒，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應立即就醫，以降低流感帶來的健康衝擊。（圖／成大斗六分院提供）

在治療方面，流感以支持性照護為主，若能於發病後48小時內使用抗病毒藥物，治療效果最佳；高風險族群或已有併發症者，即使超過48小時仍可視情況給藥，以降低重症風險。

黃曉瑩醫師強調，接種流感疫苗仍是預防重症與降低死亡率最有效的方法。由於疫苗接種後需約兩週才能產生保護力，建議高風險族群及早接種，包括65歲以上長者、6個月以上嬰幼兒、孕婦、慢性病患者及醫護與照護人員。同時應落實勤洗手、配戴口罩、身體不適時避免外出等防疫措施；若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應立即就醫，以降低流感帶來的健康衝擊。

