流感就診趨緩但重症攀升 黃曉瑩醫師籲勿鬆懈
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】隨著氣溫下降，國內流感疫情進入高峰期。依據衛生福利部疾病管制署近期監測資料顯示，社區流行病毒仍以A型流感為主，雖然門急診類流感就診人次略有下降，但重症及死亡病例數仍持續增加，自10月流感季開始以來，累計重症病例已超過兩百例，疫情風險仍不可輕忽。
成大醫院斗六分院急診醫學科黃曉瑩醫師指出，冬季為流感主要流行季節，流感症狀常見有發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、全身痠痛與疲倦，部分患者會合併嘔吐或腹瀉。多數健康成人約一週內可恢復，但65歲以上長者、幼童、孕婦、免疫功能低下者及慢性病患者，發生肺炎、腦炎、心肌炎或嚴重細菌感染等併發症的風險明顯較高，其中長者仍為流感重症的主要族群。
黃曉瑩醫師表示，流感具有高度傳染力，患者在症狀出現前24至48小時即可能傳播病毒，發病後3至4天傳染力最強，兒童與免疫不全者排毒期更長，容易引發家庭、校園及職場群聚感染。台灣每年12月至隔年3月為典型流行期，近期氣溫驟降，更有利病毒擴散。
在治療方面，流感以支持性照護為主，若能於發病後48小時內使用抗病毒藥物，治療效果最佳；高風險族群或已有併發症者，即使超過48小時仍可視情況給藥，以降低重症風險。
黃曉瑩醫師強調，接種流感疫苗仍是預防重症與降低死亡率最有效的方法。由於疫苗接種後需約兩週才能產生保護力，建議高風險族群及早接種，包括65歲以上長者、6個月以上嬰幼兒、孕婦、慢性病患者及醫護與照護人員。同時應落實勤洗手、配戴口罩、身體不適時避免外出等防疫措施；若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應立即就醫，以降低流感帶來的健康衝擊。
立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 133
瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%
瘦不一定代表健康！心臟外科醫師楊智鈞分享，一名65歲男子身形清瘦，平時注重養生，未料接受血液檢查，驗出血脂超標，屬於典型的「瘦胖子」，在醫師叮囑下進行飲食控制、規律運動、定期追蹤，他的總膽固醇從262降至130mg/dL，降幅達50%。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 18 小時前 ・ 9
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 8
6旬男常應酬「臉腫以為牙周病」竟是癌症！醫曝「口腔3情況」快就醫
60歲的陳姓男子，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹且超過2週仍未癒合，前往醫院門診就醫，檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，建議立即進行治療並持續追蹤。後經影像檢查及切片化驗，陳男確診罹患下顎牙齦癌第二期。以達文西機械手臂輔助治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
59歲女星罹癌「暴瘦15kg」 醫：恐是長期急著吃泡麵釀禍！
59歲女星許允禎（허윤정）是韓國80年代知名的玉女演員，曾榮獲百想藝術大賞、MBC演技大賞。她24日上節目時透露，其實2020年被診斷罹患食道癌，切除了24公分的食道，讓全場震驚，還說當時就算吃喜歡的食物也猶如嚼蠟，幾個月內就暴瘦15公斤。回顧過去的飲食習慣，猜測是長期一口氣吃掉熱騰騰的泡麵導致生病。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
小腹怎麼都瘦不下來？研究證實「碳水這樣吃」肚子變平、代謝變快
肚子怎麼瘦都瘦不下來，難道真的是基因的錯？不少人為腹部脂肪苦惱，其實問題不只在吃太多，而是吃得不對。醫師指出，與其天天節食，不如聰明安排「高、中、低碳日」的碳水循環，才能破解小腹脂肪卡關的困境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 1 天前 ・ 11
泡麵控注意！醫揭「糊化地雷」：煮太久如喝糖水 三招守住腎臟健康
泡麵因其快速、便利與多樣的風味，被視為台灣人的「國民美食」。然而，這項便利美食若食用方式不當，恐成為健康隱形殺手。腎臟科名醫洪永祥特別示警，許多人煮泡麵時習慣追求「軟爛口感」，卻不知這會加速澱粉糊化，讓血糖飆升速度宛如直接「喝糖水」；此外，若將泡麵當作深夜消遣，更可能讓腎臟在修復期超載負荷。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
10歲童喝「這1飲料」心跳飆120送急診！ 醫示警：一罐等於3杯濃縮咖啡
10歲豪豪模仿跟風在超商買了一罐包裝酷炫的「能量飲料」，沒想到才喝不到半小時，雙手就不受控地劇烈顫抖，心臟撞出胸口般狂跳，甚至出現噁心反胃感。小豪媽媽見狀趕緊將他送醫，經檢查發現豪豪的心跳每分鐘竟飆破120下，血壓也異常升高。 心跳飆破極限！ 脆弱血管恐面臨「爆缸」式心律不整風險 根據上述案例，兒童過敏免疫專科鄔碧瑜醫師認為並非豪豪身體虛弱，而是典型的「急性咖啡因中毒」。因對體重僅有成人一半的孩童來說，這罐飲料的高濃度化學成分，無疑是一劑強烈的毒藥，讓尚未發育成熟的代謝系統面臨崩潰邊緣。許多家長常誤將能量飲料視為一般的含糖汽水，卻忽略了其成分隱藏的巨大風險。因為市售能量飲除了添加合成咖啡因，常混合瓜拿納、牛磺酸等成分，一罐的總咖啡因含量可能等同於約3杯濃縮咖啡。當如此高劑量的興奮物質進入孩童較小的身軀，會強制刺激交感神經，導致血管劇烈收縮與血壓飆升。對於心臟仍在發育、且對咖啡因耐受性極低的學童而言，這種人為的「強制加速」不僅會造成心悸、胸悶與冒冷汗，臨床上更曾出現引發嚴重血管痙攣甚至致死性。想像就像給小車裝上超跑引擎，脆弱的結構隨時可能因無法承受衝擊而受損。 強制大腦「不關機」釀禍 神常春月刊 ・ 52 分鐘前 ・ 1
更年期女性必吃「這3種魚」！促進循環、情緒不再暴走 專家大讚激推
進入更年期後，不少女性會同時感受到身體與情緒上的變化與不適。面對這段轉換期，雖然單靠飲食無法解決所有問題，但透過攝取有助於調整生理機能的營養素，確實能成為支持健康的重要一環。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，魚類脂肪含量相對低，卻富含優質蛋白質與多種關鍵營養素，即使正在留意體態或飲食清淡，也能安心攝取。以下就整理出3種特別適合更年期女性食用的當季魚類。 更年期常見的不適有哪些？ 更年期的不適，主要與女性荷爾蒙分泌快速下降有關。每個人的感受不盡相同，常見狀況包括：容易疲倦、頭暈不適、情緒起伏大、容易煩躁或心情低落、自律神經失衡，出現怕冷、循環變差等情形此外，工作與家庭壓力等外在因素，也可能讓不適感更加明顯，因此從生活型態、壓力調適到飲食營養，多面向調整相當重要。 有助支持更年期健康的3種魚類 1、秋刀魚秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，包括EPA與 DHA。•有助於情緒穩定與精神調節•可促進血液循環，支持身體溫度調節更年期因荷爾蒙變化，自律神經較不穩定，部分女性容易感到手腳冰冷、循環不佳，而Omega-3脂肪酸有助於改善這類狀況。由於Omega-3脂肪酸不耐高溫，建議以生食或常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
不是蘋果！營養師點名「超級食物」抗老又穩血糖 3族群要小心
藍莓因為富有強大抗氧化物質，被譽為「超級食物」，營養師指出，藍莓營養價值高，對於現代人常見的用眼過度、壓力大與慢性疾病風險，都具有正面幫助，建議民眾可將藍莓納入日常飲食中，作為穩定補充營養的健康水果選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
早餐吃包子饅頭會胖嗎？吃對順序就不怕血糖飆升，營養師揭２大地雷組合
現代人生活忙碌，饅頭、包子因便利性成為許多上班族的早餐首選，然而這些精緻澱粉食物卻可能成為血糖控制的隱形殺手。對於需要管理血糖或體重的民眾而言，如何聰明享用這些傳統美食，避免造成血糖劇烈波動，已成為健食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 5
昔鉛中毒腦損40%！前台中議長張宏年逝 醫揭3類食物排鉛毒
前台中市議長張宏年驚傳辭世，享壽73歲。據了解，張宏年之子張彥彤12/16清晨向警方報案表示，早上要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，身體冰冷，已無生命跡象。張宏年2020年揭發盛唐中醫鉛中毒事件健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
睡覺1情形是身體在求救！醫示警：恐心臟病、中風、猝死
一名30多歲公務員，身高170公分、體重達100公斤，每晚鼾聲如雷，吵到太太無法入眠，就醫檢查發現，其軟顎與會厭軟骨塌陷，患有阻塞型睡眠呼吸中止症。 肥胖致結構鬆弛引發打呼 收治個案的花蓮慈濟健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
澱粉別亂戒！研究：中年吃「這碳水」健康長壽機率增近4成
近年來，「低碳飲食」或「生酮飲食」蔚為風潮，許多人為了減重對碳水化合物避之唯恐不及。然而，一項發表於權威醫學期刊《美國醫學會雜誌網絡開放版》（JAMA Network Open）的最新研究指出，並非所有碳水化合物都是壞東西。事實上，中年時期若能攝取足夠的「優質碳水化合物」，不僅能延緩衰老，更能顯著提自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果籽上榜! 10大食物含毒素 醫示警別吃「最推崇奇異果」
「請停止吃這些食物，因為它們不僅會讓你生病，若沒有處理好，會毒死你」美國網紅醫師麥可醫師（Doctor Mike）在YouTube頻道發出警告，呼籲民眾停止食用特定食物，強調這些食材若處理不當，不僅會讓人生病，甚至可能致命。他提醒，千萬不要因為沒有食用過，又不懂得如何去除毒素，就任意吃下肚。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
天天爬山養生 6旬翁腰痠血尿竟是4公分「巨石」險毀腎
68歲張先生每週至少3次到大坑爬山健身，身體硬朗、無慢性病，上個月右腰持續不明原因痠痛、血尿就醫，檢查發現右輸尿管及左腎分別有4公分及1.5公分的巨大結石，導致血尿與腎水腫，緊急安排取石手術與震波碎石治療，緩解腎水腫緩解，避免無法挽回的腎損傷。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吃高鉀水果預防高血壓 營養師：「1種人」吃太多恐傷腎
你愛吃水果嗎？小心「鉀」過量。營養師夏子雯指出，鉀與鈉在人體中處於相對平衡的關係，對於一般健康的成年人而言，攝取富含鉀的食物有助於排出體內過多的鈉，有助於預防高血壓，然而這並不適用於所有人。如腎臟功能不佳者來說，若攝取過量，鉀離子無法順利排出體外，就會在血液中堆積，進而形成「高血鉀」的危險狀態。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3