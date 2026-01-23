流感就醫人次破10萬！疾管署：流行期要來了 打疫苗先做1事

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部疾病管制署統計，1月11日至17日類流感門急診就診計10萬4348人次，占所有急診就診人次的10.3%，已相當接近流行閾值11%。疾管署林明誠副署長說，流感疫情在近期呈上升趨勢，最快本周末到下周就會進到流行期，高峰則在春節前後，預估屆時單周就診的人次為13萬至14萬之間，還請高風險族群盡快接種疫苗，穩固免疫力。

流感重症1周增17例 H3N2奪2命

疾管署監測資料顯示，1月13日至19日新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，而2例流感併發重症死亡均為感染H3N2，林詠青防疫醫師表示，其中一名死亡個案為東部的60多歲女性，她本身有慢性肝炎、內分泌和神經系統方面的慢性病，今年1月初出現虛弱無力、呼吸困難的症狀，3天後到醫院急診就醫，確診A型流感併發肺炎及敗血症，收置加護病房後不見好轉，住院5天後因流感併發呼吸窘迫和肺炎重症過世。

林明誠副署長提醒，1月11日至17日類流感的門急診人次，相較1月4日至10日增加11.9%，急診類流感掛號人次的占所有類別人次則升到10.3%，非常接近流行閾值11%，最快本周末到下周就會進到疫情流行期，高峰約在春節前後，預估屆時單周就診的人次為13萬至14萬之間。疾管署疫情中心李佳琳副主任提到，本季流感季累計458例重症病例，其中重症病例以65歲以上長者占63%，及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。

公費疫苗剩15萬劑 有意接種可打1999或衛生局專線

疾管署統計，截至1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，林詠青防疫醫師指出，近期尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，加上日夜溫差變化大，疾病傳播風險增加，而曾感染或接種過非本季新冠疫苗的保護力，已不足抵抗目前變異株的感染，因此符合公費流感疫苗接種對象民眾，尤其是長者、幼兒跟慢性病患者應盡速接種，加強對抗主流病毒株免疫力。

不過，15.2萬劑疫苗經國內數千處疫苗接種站分配後，當疫苗覆蓋率提升，各縣市疫苗使用率超過96%，接種站就會減少，因此有意接種民眾，可先撥打1999專線或各縣市衛生局的防疫專線，詢問疫苗接種站等資訊，確保權益。林明誠副署長也說，民眾平時應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

▲疾管署林明誠副署長（左二）說，有意接種疫苗的民眾，可先撥打1999專線或各縣市衛生局的防疫專線詢問相關資訊。

全球流感活動度仍高 以H3N2、H1N1為主

疾管署監測資料顯示，全球流感整體活動度高，鄰近國家和地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，但仍處相對高點，另西、南、東南亞、歐、北非、中南美洲及加勒比海地區流感陽性率仍高且流感活動上升，全球主要流行型別為H3N2，中南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

