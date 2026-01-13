流感急升1成 門診衝破9萬人 65歲以上暴增16.7％

疾管署表示，流感疫情開始升溫。（鄭郁蓁攝）

連續多日低溫，流感疫情隨即升溫。疾管署今天公布，類流感門急診上週較前一周上升近一成，近九萬人，各區都呈上升。除0~4歲族群下降外，其他各年齡層皆上升，尤其65歲以上，一口氣增加16.7％最多。疾管署發言人林明誠提醒，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性病患等高風險對象影響甚鉅。

依據疾管署監測資料顯示，今年第2周（1／4－1／10）類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1周上升9.6％；上周並新增23例流感併發重症病例及3例死亡（均H3N2）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本（2025－2026）流感季累計441例重症病例（118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型）及86例死亡（24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64％）及具慢性病史者（占83％）為多，88％未接種本季流感疫苗。

疾管署自今（2026）年1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種直至2月28日止，現行提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。

疾管署統計，截至今年1月12日，公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全國疫苗尚餘約17.9萬劑，新冠疫苗接種累計約159.8萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.1萬人次。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

