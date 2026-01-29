流感急診破11萬人！醫揭：克流感48小時內吃最有效，還能預防

「克流感」不只能治療流感，還有預防病毒的效果。（Gemini生成示意圖）

近期流感疫情急速升溫，全台連續3週門急診就診人數上升，上週看診人次就突破11萬人次，讓急診室人潮擠爆。小兒科醫師黃瑽寧提醒，「克流感」不僅可以治療流感，還有預防效果，對家中有高風險族群的家庭尤其重要。

克流感如何發揮作用

流感是少數有抗病毒藥物的呼吸道疾病，其中最常用的就是克流感。這類藥物除了能縮短病程、減輕症狀，還可以預防病毒傳播。黃醫師指出，關鍵在於症狀出現的前48小時內服用，效果最佳；若超過2天才開始服用，效果雖然仍有，但明顯下降。

快篩陰性也可能需要用藥

許多人會好奇，有流感症狀，但快篩陰性，是否還能用克流感？黃醫師說，如果家中有高風險族群，即使快篩陰性，也可以在醫師評估下採取預防性投藥。例如孩子確診，而家中有阿公、阿嬤或慢性病患者時，醫師可能建議提前服藥，甚至用減半藥量策略降低被感染風險。

副作用與抗藥性

大部分人服用克流感不會有明顯副作用，少數可能出現腹痛或腹瀉，若身體不適，停藥即可緩解。黃醫師強調，抗病毒藥物和抗生素不同，不會像抗生素一樣產生抗藥性，因此民眾無需過度擔心。

掌握黃金期，保護家人健康

黃醫師提醒，流感疫情仍在高點，家長應密切觀察孩子與家人健康狀況，掌握 48小時黃金期，必要時及早就醫並在醫師指導下使用克流感，既能有效治療，也能預防病毒傳染給家人，保障整個家庭健康。

