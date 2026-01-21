流感急門診破10萬人次 公費疫苗放寬施打條件

春節連假將近，國內流感疫情將進入高峰。根據疾管署最新監測，類流感門急診就診人次連續2週攀升，上週(1/11~1/17)突破10萬人次，急診占比也逼近流行門檻，研判疫情最快本週進入流行期，春節前後將迎來單週就診高峰，預估上看13至14萬人次。

從疾管署統計資料顯示，1月11日至1月17日全國類流感門、急診就醫總計10萬4,348人次，較前一週增加11.9%，顯示疫情升溫趨勢明確。其中，急診就診占比由9.7%上升至10.3%，距離流行閾值11%僅一步之遙，且各年齡層、各區就診率皆呈上揚。

從病毒監測結果來看，目前社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，並以A型H3N2為大宗，其次為B型與A型未分型。疾管署指出，本流感季至今累計458例併發重症、88例死亡個案，重症患者以65歲以上長者及具慢性病史者居多，且近9成未接種疫苗。

上週新增重症與死亡案例中，有一名東部60多歲女性，本身患有慢性肝炎及內分泌、神經系統相關慢性疾病，未接種本季疫苗。個案於1月初出現呼吸困難與全身虛弱，發病第3天前往急診時，已出現血氧與血壓偏低、發炎指數上升情形，經確診為A型流感併發肺炎與敗血症，收治加護病房治療。但病況持續惡化，住院5天後不治。

疾管署因應疫情變化，啟動醫療應變措施，自即日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，只要經醫師臨床判斷符合用藥條件者，即可不須快篩，直接開立公費藥物，以爭取黃金治療時機、降低重症風險。

在疫苗供應方面，疾管署提到，截至1月19日全國公費流感疫苗接種人次約667.6萬，目前尚餘約15.2萬劑。隨著部分縣市疫苗使用率已接近96%，未來可能陸續調整或減少接種據點，建議有意接種的民眾事前透過1999專線向地方衛生局確認接種地點，以免白跑一趟。

疾管署提醒，近期適逢尾牙聚餐與春節返鄉、出國旅遊熱潮，人潮往來頻繁，呼吸道疾病傳播風險明顯升高，長者、慢性病患者等高風險族群，應儘速前往據點施打疫苗預防感染，並隨時留意身體狀況。

