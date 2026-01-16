流感接下來恐每周升溫10%！ 疾管署擴大7類人公費用藥 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內流感疫情開始升溫！疾管署監測發現，上周國內類流感門急診就診人次已出現升溫趨勢，接下來還有可能以每周最多10%增幅一路往上竄燒。疾管署為止宣布，1月20日起至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，擴大公費藥劑使用條件為有類流感症狀，且具7類身分之流感高傳播族群。

根據疾管署疫情監測資料，上周（1月4日至1月10日）國內類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%，疫情開始明顯升溫。

疾管署署長羅一鈞是在分析最新流感疫情時指出，國內的流感疫情上周已經出現升溫趨勢，接下來還有可能以每周5至10%的增幅上升，疾管署最新預估，這一波流感疫情將在農曆春節連假開始之前就達到高峰，就診人次上看13萬人次。

羅一鈞說，高峰有可能在2月8日至2月14日當周，達到12萬至13萬人次的就診高點，但已經較前二波疫情的高峰緩和。

疾管署宣布，考量2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，決定自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」：

1.醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)。

2.安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員。

疾管署強調，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

