流感新增10重症2死！疾管署增購15萬劑疫苗已配送

截至今年12月15日，公費流感疫苗接種數約648.5萬人次，新冠疫苗接種累計約154萬人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自12月15日起陸續配送。

依據監測資料顯示，第50週類流感門急診就診計85,374人次，與前一週相當。（圖／疾管署）

疾管署指出，因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾儘速接種。依據監測資料顯示，第50週類流感門急診就診計85,374人次，與前一週相當。上週新增10例流感併發重症病例，包括1例H1N1、9例H3N2，以及2例死亡病例。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計380例重症病例，包括109例H1N1、264例H3N2、3例A未分型、4例B型，以及68例死亡，包括22例H1N1、44例H3N2、1例A未分型、1例B型。重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，92%未接種本季流感疫苗。

疾管署說明，全球流感活動度上升，目前主要流行型別為H3N2。（圖／疾管署）

疾管署說明，全球流感活動度上升，目前主要流行型別為H3N2，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。大陸整體疫情呈上升趨勢，其中南方仍持續上升，惟北方處高點略降。鄰近國家日本、韓國處高點，近2週呈下降趨勢。東南亞部分國家如泰國、越南等自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多。東歐、北歐、西南歐、亞洲、西非、北美洲、中美洲及加勒比海地區流感活動上升。

疾管署表示，新冠疫情目前處低點波動，第50週新冠門急診就診計1,116人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1。上週新增1例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計42例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占60%及具慢性病史者占81%為多，95%未接種本季新冠疫苗。

上週新增10例流感併發重症病例，包括1例H1N1、9例H3N2，以及2例死亡病例。（圖／疾管署）

疾管署指出，全球陽性率近期略升，鄰近國家或地區大陸、香港、日本、韓國疫情下降或處低點，加拿大疫情下降，歐洲疫情略升。目前全球流行變異株仍以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家或地區如大陸、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。另WHO近期新增BA.3.2為監測中變異株，目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署強調，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及新冠併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅。提醒尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

疾管署提醒，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。今年約有4,400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約。

