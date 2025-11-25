流感明年1、2月恐再爆高峰 公費疫苗最快12月底用完

疾管署署長羅一鈞表示，國內流感雖於11月初趨緩，但預估明年1、2月將因氣溫驟降再迎高峰，疫情恐一路延續至農曆春節。（馮惠宜攝）

衛福部疾管署署長羅一鈞25日指出，國內流感雖於11月初趨緩，但預估明年1、2月將因氣溫驟降再迎高峰，疫情恐一路延續至農曆春節。此次流行株以H3N2為主，可能引發肺炎、腦炎等重症，他也表示今年公費疫苗打氣旺盛，668萬劑目前僅剩約50、60萬劑，部分縣市12月中旬前將陸續打完，全國可能於12月底至明年1月初用罄，提醒年底有出國規畫的民眾應加強防護。

疾管署表示，目前主要流行株為較少見的 H3N2，可能引發較嚴重的併發症，包括肺炎、腦炎等，甚至導致重症或死亡。雖然明年初病例數可能受天候影響增加，但因今年整體疫苗接種率高，預估不會重演年初單周逾19萬人次就醫的狀況。

面對潛在高峰，疾管署已啟動春節期間醫療量能應變計畫，以避免急診壅塞或住院床位不足。羅一鈞也呼籲，幼兒、學童等公費接種對象務必把握免費施打機會。國外研究更顯示，流感疫苗預防住院的保護力可達7成以上，對降低併發症相當有效。

羅一鈞指出，今年疫苗打氣明顯增加，公費疫苗原採購648萬劑，後續追加20萬劑，共計668萬劑，目前庫存僅剩50至60萬劑。依目前接種速度推估，部分縣市將於12月初至中旬陸續打完，全國則可能在12月底至明年1月初全面用罄。疾管署正評估是否再追加採購，以確保公費族群需求。

羅一鈞警告，北半球各大溫帶國家，包括英、美、歐洲、中國、日本、韓國，正面臨流感全面升溫，其中流行株與台灣9至10月相同。鄰近的日本目前正朝高峰攀升，預計在耶誕節前後達到高點。他提醒計畫於年底至春節出國的民眾，最好先於國內接種疫苗，並在旅途中落實戴口罩、避免人潮擁擠等防護措施，以降低感染風險。

