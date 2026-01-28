流感春節迎高峰 門急診破11萬人次 4縣疫苗剩不到500劑

疾管署公布，國內流感疫情持續升溫。（鄭郁蓁攝）

流感持續升溫，疾管署公布，國內上周類流感門急診就診人數破11萬人次，較前一周上升3.9％，上周新增14例流感併發重症及5例死亡，預估春節前後到達高峰。疾管署提醒，春節南來北往容易傳播病毒，增加感染流感風險，本季流感疫苗全國僅剩13萬2589劑，其中花蓮、澎湖、連江、金門剩下不到500劑，民眾可儘速接種。

疾管署27日公布本流感季累計472例重症，其中93例死亡；重症病例以65歲以上長者占63％，及具慢性病史者占83％為多，87％未接種本季流感疫苗。

衛福部疾管署發言人林明誠說，本季流感疫苗全國僅剩13萬2589劑，其中花蓮、澎湖、連江、金門剩下不到500劑；新竹市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣剩下不到2000劑，目前疫苗剩下不多，各縣市接種院所會縮減，需要接種的民眾請先洽醫療院所，避免撲空。

今年1月15日起，實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗新制，提供20價結合型疫（PCV20）接種，取代過往13價及23價方案，目前施打第一周為1月15至21日接種量，達到1萬1648人，含65歲6524人及大於65歲5124人，而65歲以上接種過13或15價，接種PPV23者為2610人，呼籲符合施打資格者應盡速施打。

另，四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，今年一月一日起免收疫苗藥品費，截至昨天共有3038人接種，目前僅剩下四天，二月一日起恢復每劑疫苗費1525元，如有接種該項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」（黃皮書）。

