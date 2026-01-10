流感春節迎高峰 7類人免篩用藥

疾管署指出，考量春節連假，民眾南來北往恐造成流感疫情擴散，公費流感用藥自1月20日起納7類高傳播族群。圖為示意圖。（本報資料照片）

流感疫情預估1月底升溫、農曆春節達高峰，考量春節疫情可能擴散，疾管署7日發布致醫界通函，宣布自1月20日至2月28日將擴大公費流感抗病毒藥對象，增列有類流感症狀的7類流感高傳播族群，經醫師評估，不需流感快篩也可開立公費抗病毒藥。

疾管署統計，國內上周類流感門急診就診計8萬2161人次，與前一周持平，預估流感疫情將在1月底升溫，農曆春節前後達到高峰。本流感季累計418例重症、83例死亡，以65歲以上長者、具慢性病史者為多，近9成未接種本季流感疫苗。

疾管署指出，考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，自1月20日起至2月28日止，將擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀的7類流感高傳播族群」。

擴大7類對象包括醫事單位的防疫相關人員；安養、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員；幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）；幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生；與流感重症高風險族群同住或其照顧者；禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員；其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚的人員。

疾管署表示，目前我國公費藥劑配置於全國約4千家合約醫療機構，包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。經醫師依主訴與臨床判斷，符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，民眾應落實勤洗手、佩戴口罩、咳嗽禮節及生病在家休息等措施，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低流感病毒傳播風險；各醫療院所也應加強院內感染管制措施，避免流感群聚事件發生。