流感暴增11％！日名醫祭9個強免疫「怪招」快練習站著穿襪子

台灣流感疫情明顯升溫！根據疾管署最新監測，光是2026年第2週，類流感急診就診人次就比前一週增加11.9％，疫情持續往上爬。偏偏近期天氣忽冷忽熱，再加上年末聚餐、假期旅遊頻繁，不少人的免疫防線正被一點一滴削弱，也讓流感與各種感染症更容易趁虛而入。

除了吃得均衡健康、動得夠，免疫力還能怎麼顧？日本知名內科醫師工藤孝文分享9個乍看「有點無厘頭」、其實大有學問的生活小習慣。跟著做，不只幫助自律神經回歸平衡，也能讓免疫力站穩腳步，感冒、流感自然少來打擾。

1.坐著穿襪子vs站著穿襪子：單腳站著穿能顧免疫

你穿襪子習慣坐著，還是站著穿呢？有意思的是，站著穿襪子竟比坐著更能「喚醒免疫力」！工藤孝文醫師指出，單腳站立時，小腿與核心肌群都得動起來才能保持平衡。別小看小腿，它可是有「第二顆心臟」之稱，負責把血液送回心臟。血液循環好了，免疫細胞也就能順利到達全身每個角落，幫你守護健康。

2.重點鍛鍊上半身vs下半身：靠運動提升免疫

想透過健身提升免疫力，但又不知從何練起的話，不妨從深蹲開始吧。有「肌肉博士」之稱的東京大學教授石井直方，就曾靠著鍛鍊肌肉維持免疫力，戰勝淋巴癌！

研究顯示，肌肉活動能促進血液循環，還能分泌活化免疫細胞的荷爾蒙。而我們全身肌肉最多的地方，就是臀部與大腿。只要透過簡單的深蹲或弓箭步，就能有效「喚醒」免疫系統，是防病的高CP值運動選擇。

3.看恐怖片vs喜劇片：大笑也影響免疫力

假日想用電影放鬆，但你選的片，其實可能影響免疫力！工藤孝文醫師提醒，恐怖片雖刺激，卻容易讓交感神經過度亢奮，不利自律神經平衡。相反地，看喜劇大笑，能提升免疫力，甚至降低罹癌風險。在流感高峰期，「笑一笑」不只是心理安慰，更是健康投資。

4.便秘拖垮免疫力！補足纖維更加分

腸道是人體最大的免疫器官之一，便秘可不只是小麻煩，還可能拖垮免疫力！。但要注意，如果光只有吃太多非水溶性纖維吃太多，卻水分、油脂不足，反而可能讓糞便更硬而不易排便。因此除了高纖蔬菜之外，工藤孝文醫師建議也要多吃海藻、燕麥等富含水溶性纖維的食材，能幫助包覆多餘糖分與脂質，促進排便，對腸道菌相與免疫力都更友善。

5.聽音樂放鬆選搖滾樂還是莫札特？

音樂療癒身心並非玄學，工藤孝文醫師指出，莫札特樂曲中常出現的「1/f波動」，與自然界的流水聲、鳥鳴相似，能讓人產生放鬆感。當副交感神經佔上風，自律神經較穩定，免疫力也隨之提升。

相反地，節奏過於激烈的重金屬搖滾，可能刺激交感神經，使身體長時間處於緊繃狀態。對想在冬天養好免疫的人來說，音樂清單或許值得重新排序。

6.優格吃錯時間，乳酸菌可能「全軍覆沒」

優格被視為腸道健康的好幫手，但食用時機會影響乳酸菌是否能順利抵達腸道。由於空腹時胃酸濃度高，乳酸菌容易被破壞，工藤醫師建議把優格放在餐後食用，提升乳酸菌存活率。

7.下午3點吃點心，不容易胖還紓壓

忙碌的下午，許多上班族會因為交感神經不斷運作導致自律神經混亂，此時不妨吃個點心稍微喘口氣。下午3點左右是身體對糖分吸收相對較低的時段，此時適量補充點心，還不易轉化為脂肪，還能讓副交感神經介入，緩和一整天的壓力。

8.週末只想躺平？專家反而建議出門走走

連續工作一週後，假日別只想窩在家。工藤醫師分享，英國艾希特大學研究發現，在自然環境中停留20-30分鐘，就能明顯紓壓。休假的時候即使只是到附近公園散步，走進自然也比整天窩在室內來的好。

9.衝動購物，可能讓免疫力也跟著起伏

工藤孝文醫師指出，衝動購物時情緒高漲，交感神經被過度刺激而引起自律神經混亂；事後若產生後悔或自責情緒，免疫功能可能進一步下降。相對而言，冷靜思考、情緒起伏較小的消費模式，能讓自律神經維持穩定。對免疫力而言，「少一點大起大落」，本身就是一種保護。

自律神經失衡，免疫力跟著走下坡

上面這些小技巧許多都與穩定自律神經息息相關。工藤孝文醫師提醒，自律神經一旦失衡，免疫力也會跟著下滑。尤其更年期女性，由於荷爾蒙波動，是高風險族群，更容易出現自律神經混亂。

臨床上，常見患者長期感到疲倦、愛睏，甚至皮膚搔癢反覆發作，背後原因往往與此脫不了關係。再加上現代人曬太陽時間不足，特別是忽略早晨日照，容易影響荷爾蒙分泌與睡眠節律，免疫力也就悄悄被拖垮。想要打造不生病體質，不妨從這些小習慣開始做起吧。



