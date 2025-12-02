流感最小死亡！5歲童腹痛便秘變「心腦肺」全損傷 葉克膜救不回 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾管署今（2）日正式示警，國內12月中旬恐再爆一波流感疫情，而上週國內24例流感併發重症病例及9例死亡，其中出現本流感季最小死亡個案，為北部5歲女童，一開始是因為腹痛、便秘就醫，沒想到症狀快速惡化，二度就醫確診感染A型流感，不僅肺炎，還併發腦炎跟心肌炎，在加護病房搶救二週多仍不治。

疾管署最新監測資料，上周國內類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一週相當；但疾管署預估下降趨勢已經到底，最快一、二周內就會開始反彈，12月中旬就會再起一波流行，並在農曆春節前後達到最高峰。

另疾管署公布，近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。

疾管署防疫醫師林詠青說，死亡個案當中出現本流感季年齡最小病例，為北部5歲女童，沒有潛在病史，雖然去年11月有打流感疫苗，但並未接種今年最新的流感疫苗，10月底，一開始出現腹痛、便秘，急診後返家，沒想到隔天後續發燒，二度就醫，快篩A型流感陽性，給予口服抗病毒藥物治療，但返家後突然嘔吐、全身痙攣、意識改變，三度送醫。

林詠青表示，女童最終檢驗心肌、肝及發炎指數都上升，已經引發雙側肺炎，同時因流感併發腦炎跟心肌炎，雖然馬上收治加護病房搶救，但病況持續惡化，心臟功能嚴重受損，即使動用葉克膜及強心劑，仍於11月中旬不幸死亡，死亡為流感併發急性壞死性腦病變。

林詠青強調，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

