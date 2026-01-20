流感最快本週流行期 單週就醫10萬人次

▲疾管署疫情記者會說明，流感疫情持續升溫。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 依據疾管署監測資料顯示，今年第2週(1/11-1/17)類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；重症則新增17例。最快是本週進入流感流行期，高點預估落在春節前後，就診人次介於13萬到14萬。

疾管署副主任李佳琳說，今年第2週(1/11-1/17)類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上週(1/13-1/19)新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡(均為H3N2)。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多。其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，87%未接種本季流感疫苗。

全球流感整體活動度高，鄰近國家/地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，仍處相對高點；此外，西/南/東南亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區流感陽性率仍高且流感活動上升，全球主要流行型別為H3N2，中/南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

60歲女流感重症亡 疾管署：流感疫苗剩約15萬劑

疾管署防疫醫師林詠青指出，東部1名60多歲女性本身就罹患慢性肝炎，也有內分泌跟神經系統方面的慢性病病史，也並未接種本季流感疫苗。

林詠青說，1月初個案就出現呼吸困難、虛弱無力的症狀，發病後3天到急診就醫。當時檢查發現個案血氧、血壓偏低，抽血檢驗發炎指數上升，流感快篩為A型流感陽性。

林詠青說明，急診判斷個案是流感併發肺炎跟敗血症，收治加護病房，給予流感抗病毒藥物治療。但住院後，個案的發燒症狀持續，呼吸喘並未改善，最終1月中旬不幸過世，住院5天，主要死因流感併發肺炎重症及呼吸窘迫。

林詠青提到，慢性病、內分泌及神經系統慢性疾病，也可能是個案雖然治療、但恢復狀況不好的因素之一。

至於國內新冠疫情目前處低點波動，第2週新冠門急診就診計1072人次，與前一週持平；上週新增1例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

疾管署提醒，近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，而曾感染或接種過非本季新冠疫苗保護力已不足抵抗目前變異株感染，應儘速前往接種，加強對抗主流病毒株保護力。

疾管署提到，要落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

疫苗部分，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.3萬人次。考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。

疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

