流感最快本週進入流行期 春節前後將達高峰

衛福部疾管署今（20）日表示， 11日至17日類流感門急診共10.4萬人次就診，已連續兩週上升，預估最快本週就會進入流行期、春節前後達疫情高峰，到時單週就診人次上看14萬。

疾病管制署今表示，截至115年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑；新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次。疾管署指出，考量春節連假將至，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康，讓相聚更安心。另疾管署自今年1月20日至2月28日，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

流感最快本週進入流行期

依據疾管署監測資料顯示，今年第2週（1/11-17）類流感門急診就診計10萬4,348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢，預估最快本週就會進入流行期、春節前後達疫情高峰，到時單週就診人次上看14萬。另上週（1/13-19）新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡（均為H3N2）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例（119例H1N1、332例H3N2、1例A型未分型、6例B型）及88例死亡（24例H1N1、62例H3N2、1例A型未分型、1例B型）。

其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。全球流感整體活動度高，鄰近國家／地區包括日本、韓國及香港，近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點；此外，西／南／東南亞、歐洲、北非、中／南美洲及加勒比海地區流感陽性率仍高，且流感活動上升。全球主要流行型別為H3N2，中／南美洲為H3N2及H1N1共同流行，非洲以H1N1為主。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第2週新冠門急診就診計1,072人次，與前一週持平；上週新增1例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。自2025年10月起，累計54例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡。

重症病例以65歲以上長者（占65%）及具慢性病史者（占83%）為多，94%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率上升，其中美洲及歐洲區署明顯增加；鄰近國家／地區香港、日本、菲律賓疫情皆上升，中國、韓國疫情呈下降，另美國疫情亦持續上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家／地區如中國、香港、日本及韓國，以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒接種疫苗

疾管署提醒，近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假，國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加；而曾感染或接種過非本季新冠疫苗者，其保護力已不足以抵抗目前變異株感染，應儘速前往接種，加強對抗主流病毒株之保護力。並應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩，生病在家休息並遵守咳嗽禮節等衛生習慣；若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

