流感最快本週進流行期 公費疫苗剩約15劑

李佳琳指出，類流感門急診就診人次上週明顯增加，接近流行門檻。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署今(20)日公布，國內類流感疫情回升，上週門急診就診達10萬4348人次，較前一週增加11.9%，急診占比升至10.3%，逼近流行門檻。其中一例通報流感併發重症死亡個案，為60多歲婦女，未接種疫苗，發病後出現呼吸困難、全身虛弱及血壓偏低，確診A型流感併發肺炎與敗血症，住院5天不治，顯示疫情升溫下，重症風險不容忽視。

疾管署防疫醫師林詠青說明近期一例流感併發重症死亡個案。該名60多歲女性，本身患有慢性肝炎，並合併內分泌與神經系統慢性疾病，且未接種本季流感疫苗。她於1月初出現呼吸困難、全身虛弱無力等症狀，發病後第3天前往急診就醫，檢查時已出現血壓偏低情形，抽血發現發炎指數上升，流感快篩為A型流感陽性。

林詠青指出，該名患者當時被診斷為流感併發肺炎及敗血症，隨即收治於加護病房並給予抗病毒藥物治療，然而住院期間持續高燒，呼吸道症狀未見改善，肺炎在治療下仍未明顯好轉，最終於1月上旬不幸過世，住院約5天。主要死因為流感併發重症肺炎與呼吸窘迫症候群，患者原有的慢性疾病也可能影響其恢復狀況。他強調，符合公費接種資格的民眾，特別是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡早完成流感與新冠疫苗接種，以降低重症與死亡風險。

疾管署疫情中心副主任李佳琳補充，上週新增17例流感併發重症及2例死亡。本流感季累計458例重症，其中88例死亡。重症個案以65歲以上長者占63%最多，具慢性病史者占83%，其中高達87%未接種本季流感疫苗，顯示疫苗對預防重症具有關鍵保護力。

疾管署副署長林明誠表示，依目前監測趨勢研判，流感疫情最快於本週就進入流行期，並可能在過年前後達到高峰，提醒民眾返鄉、聚餐頻繁期間，更要留意自身健康狀況，出現疑似症狀應儘速就醫。

在新冠(COVID-19)疫情方面，疾管署指出，全球近期新冠病毒陽性率上升，其中美洲及歐洲增加明顯，鄰近的香港、日本、菲律賓疫情也呈現上升趨勢，美國疫情持續攀升；中國與韓國則呈現下降。

國內新冠疫情目前仍處低點波動，上週門急診就診人次為1072人，趨勢持平。病例方面，新增1例本土重症，無新增死亡。自2025年10月起累計54例本土重症，其中6例死亡；本土重症以65歲以上長者占65%、具慢性病史者占83%為多，未接種本季新冠疫苗者高達94%。

林明誠指出，雖然全球新冠疫情整體仍在低點，但部分國家疫情上升，國內仍不可掉以輕心。本季新冠疫苗累計接種近161.3萬人，自元旦擴大接種後已有3萬9754人完成接種，其中莫德納3萬3213人、NOVAVAX 6541人，呼籲民眾把握公費接種機會，以有效降低重症風險。

此外，自元旦起開放民眾「免疫苗費」接種的四價流腦疫苗，共提供3000劑，目前已有2455人完成接種，疫苗效期至本月底，符合資格者應儘早接種。

