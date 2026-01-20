流感最快本週進流行期 春節達高峰「單週上看14萬人就診」！6旬婦住院5天歿
衛福部疾管署今日指出，11至17日類流感門急診共10.4萬人次就診，已連續2週上升，疾管署發言人林明誠說明，預估最快本週就會進入流行期，疫情高點將落在農曆春節前後，屆時單週就診人數上看14萬人次。此外，上週新增17例重症與2例病歿，1名6旬婦女住院5天不幸離世。
流感17重症2死
疾管署今（20日）指出，今年第2週（1月11至17日）類流感門急診就診計104,348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上週（1月13至19日）新增17例流感併發重症病例，包含1例A型H1N1、15例A型H3N2、1例B型，以及2例流感併發重症死亡。
防疫醫師林詠青說明上週通報的重症病歿案例，東部1名患有慢性肝炎、內分泌神經系統病史的6旬女子，未接種本季流感疫苗，今年1月初出現呼吸困難症狀，3天後急診就醫發現血氧、血壓偏低，抽血發炎指數上升，篩檢確定A行流感陽性且併發肺炎及敗血症。
林詠青接著指出，該患者被送往加護病房並給予抗病毒治療，不過發燒、呼吸喘症狀未改善，肺炎情形也無明顯改善，不幸於1月上旬過世，共住院5天，死因為流感併發肺炎重症及呼吸窘迫，不過期本身內分泌神經系統可能也是造成接受治療後，無法恢復原因。
實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。本流感季累計458例重症病例及88例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占83%）為多，87%未接種本季流感疫苗。
流感將進流行期
疾管署發言人林明誠說明，預估最快本週就會進入流行期，疫情高點將落在農曆春節前後，屆時單週就診人次可能會落在13到14萬之間。截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，呼籲高風險民眾盡快接種。
林明誠提醒，各縣市若疫苗使用率超過96%，就可能開始減少接種地點，建議有意接種的民眾可先撥打1999專線，詢問地方衛生局疫苗接種地點等資訊，以免撲空。
近期日夜溫差變化大，且仍處呼吸道傳染病好發季節，尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險增加，應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣。
