流感最怕的不是咳，而是「痰卡住」！濃痰恐釀肺炎、敗血症...醫揭：治療重點不是止咳，而是排痰
流感最可怕的不是咳幾聲，而是痰卡住所導致的併發症。當痰變黏、變多又咳不出來時，患者便可能感到呼吸不順、胸口悶。 當呼吸道的分泌物增加，痰液在肺部堆積，就可能引發肺炎、續發性細菌感染，嚴重時可能導致敗血症，甚至死亡……
流感最可怕的併發症
隨著天氣轉涼，逐漸進入流感高峰期。中國醫藥大學附設醫院胸腔內科杭良文醫師表示，許多病毒都會引起上呼吸道感染，使人出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀。而流行性感冒相較於一般感冒的的特點，除了高燒、頭痛、全身痠痛外，痰液常會明顯變多、變得濃稠難咳。
杭良文醫師提醒，流感最可怕的不是咳幾聲，而是痰卡住所導致的併發症。當痰變黏、變多又咳不出來時，患者便可能感到呼吸不順、胸口悶。當呼吸道的分泌物增加，痰液在肺部堆積，就可能引發肺炎、續發性細菌感染，嚴重時可能導致敗血症，甚至死亡。
「一旦呼吸道分泌物增加卻無法排出，就容易出問題。」杭良文醫師說，特別是中高齡族群、慢性阻塞性肺疾病（即慢性肺阻塞、COPD）、氣喘患者、支氣管擴張症或體質過敏的患者，本身就容易有較多痰液。
這些患者常在聽診是就能聽到明顯的痰音，但實際上卻咳不太出來。「很多慢性呼吸道疾病患者在感冒時，明明咳得很用力，卻只咳出一小坨濃痰」。杭良文醫師提醒，無論靠自身免疫力，或是適當藥物協助，唯有把痰清乾淨，才能真正降低併發症風險。
濃痰咳不出來？新一代祛痰膠囊降低併發症風險
許多患者在咳不出痰時會希望醫師「幫忙吸痰」，杭良文醫師指出，吸痰器只能處理鼻腔與咽喉的表層分泌物，無法吸除深部氣管裡的粘稠痰液。真正引發胸悶、呼吸不順與併發症的，往往是深部咳不出的痰，因此必須透過適當的藥物治療，才能改善症狀，降低風險。
杭良文醫師表示，很多民眾喜歡自行購買化痰藥，目前市面上標榜化痰功效的藥品眾多，且往往需要高濃度才能有較顯著的療效，不過也因此容易產生腸胃不適的副作用，反而影響民眾治療意願。
新一代祛痰膠囊可打斷痰液中的雙硫鍵，幫助痰液變稀，使痰液更容易排出。除了化痰，還能促進抗生素在痰液中的穿透力，加速殺菌作用，能夠保護α1抗胰蛋白酵素活性，使其保有抗氧化作用，透過多重機轉，幫助恢復呼吸道自我清潔與防禦的能力。
杭良文醫師提醒，咳嗽本身是一種保護機制，有助排出呼吸道的分泌物或異物。許多民眾在感冒時習慣尋求止咳藥，但多數止咳糖漿有局部麻醉效果，只能短暫降低不適，無法真正改善痰液堆積。若一味使用止咳藥抑制咳嗽，痰反而會越積越深，提高併發肺炎的風險。
因此，治療重點不在於「把咳嗽壓下來」，而是要「把痰處理乾淨」。
日常保護與及早就醫，讓呼吸道順暢、好排痰
「每天盡量把痰排乾淨，對於預防短期或長期併發症，絕對有幫助！」杭良文醫師強調，「就像家裡的垃圾最好要每天倒，才不會發霉、發臭。」
要讓痰順利排出，日常生活中需要攝取足夠的水分，讓痰變稀，才容易咳出來。杭良文醫師提醒，控制感染、減輕發炎有助減少痰的生成；若痰變得濃稠難咳，使用多重功效的祛痰藥物，能協助降低痰的黏稠度，並提升免疫系統、纖毛運動及氣道清除機轉的效率，使呼吸道更有能力處理痰液。
在感冒盛行，病毒高度流行的季節裡，大家應做好防護，包括戴口罩、避開人潮、接種疫苗（例如流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等），並保持規律運動，以提升自身免疫力。民眾如果發現痰變多、變稠或咳不太出來時，務必及早就醫並依照醫囑用藥，避免延誤治療，引發二次感染，造成更嚴重併發症！
筆記重點整理
1、流感最可怕的是出現併發症，如果痰變多、變稠，又咳不出來，患者便可能感到呼吸不順、胸口悶。當呼吸道的分泌物增加，若無法有效排除，蓄積的痰液便可能造成肺炎、續發性細菌感染，嚴重可能導致敗血症，甚至死亡。
2、患者常會希望醫師幫忙吸痰，但是吸痰器只能吸到鼻腔、咽喉的痰，無法吸到深部氣管裡的痰。必須透過適當的藥物治療，才能真正改善症狀，減少併發症。
3、新一代祛痰膠囊可打斷痰液中的雙硫鍵，幫助痰液變稀，使痰液更容易排出。除了化痰，新一代祛痰膠囊能促進抗生素在痰液中的穿透力，加速殺菌作用。能夠保護α1抗胰蛋白酵素活性，使其保有抗氧化作用，透過多重機轉，幫助恢復呼吸道自我清潔與防禦的能力。
4、要讓痰順利排出，日常生活中需要攝取足夠的水分，讓痰變稀，才容易咳出來。控制感染、減輕發炎有助減少痰的生成；若痰變得濃稠難咳，使用多重功效的祛痰藥物，能協助降低痰的黏稠度，並提升免疫系統、纖毛運動及氣道清除機轉的效率，使呼吸道更有能力處理痰液。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
(本文獲「照護線上」授權轉載，原文刊載於此）
更多幸福熟齡文章
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
驚愕老友驟逝，70歲老爸許願去南極！搭廉航、住青旅…父女壯遊14國：一家人旅行是最無價回憶
冬天洗澡「先洗頭」恐中風？醫曝「順序」不重要，洗完1動作才關鍵：恐使血壓飆升、心梗發作
其他人也在看
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？ 糞便含水量太高會讓大便黏馬桶 糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 2
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 天前 ・ 6
心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知
談到降低膽固醇，第一個直覺往往是「少吃油」，但柏宏聯合診所院長鄭語皓醫師提醒，真正讓膽固醇升高、甚至導致三酸甘油酯過高的，其實是許多看似無害、甚至被認為健康的日常食物。其中最讓人意外的，竟然是水果和酒健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
陳昭姿稱「子宮本就是工具」 婦產科名醫施景中駁斥：醫學院沒有老師這樣教
立法院9日排審《人工生殖法》修正草案期間，民眾黨立委陳昭姿發言指出，自己醫學院畢業，並稱「子宮本來就是工具」、「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」，相關言論引發爭議。對此，台大婦產科名醫施景中發文反駁，直言「醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生」。太報 ・ 1 天前 ・ 20
抗癌針要來了！牛津預計2026試驗 醫揭：「2目標」是救命關鍵
[Newtalk新聞] 全球每年有近千萬人死於癌症，但醫學界迎來重大曙光，牛津大學與葛蘭素史克(GSK)合作研發癌前疫苗，目標在癌症成形前的10至20年內提前啟動免疫系統清除問題細胞，並預計2026年進入臨床試驗。毒理專家招名威接受新頭殼訪問指出，這項技術將引領抗癌進入精準醫療新領域，而「基因篩檢」與「明確標的」則是成功攔截病灶的救命關鍵。 根據外電報導，這項革命性的癌症免疫預防計畫將首先聚焦於肺癌，並計劃未來擴展至乳癌、卵巢癌及大腸癌等高致死率癌症。負責此計畫的牛津大學教授莎拉．布拉格登(Sarah Blagden)指出，癌症的形成是細胞長期累積變異的結果，並非突如其來，這一過程可能長達20年。她強調，疫苗的目標正是在癌症發展肉眼可見之前，及早介入並阻止其惡化成惡性腫瘤。 針對這項發展，招名威說明，目前的醫療趨勢正朝向疾病更易被解決、預防方式更多元的方向發展。儘管精準醫療的研發與治療成本較高，導致治療金額變貴，但這是解決疾病的重要途徑。招名威指出，癌前疫苗的概念其實並不全然陌生，目前已有的HPV子宮頸癌疫苗及B肝疫苗，都屬於抗病毒類的癌前疫苗。招名威進一步強調，只要是有明確病毒感染所新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法
臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
66歲婦產科名醫「硬舉」200公斤奪牌！肌肉不退化怎麼辦到的？每週只練2小時、飲食菜單曝光
「變老」不一定與「衰弱」劃上等號！66歲的嘉義婦產科名醫洪英俊，上月底（2025/12）參加由健身業者舉辦的年度「聖誕老人硬舉大賽」，以硬舉200公斤奪下男子60~69歲組第3名，證明即使上了年紀，肌肉也能越練越強！幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
300萬粉絲網紅直播 出現抗愛滋藥 還被疑「梅上了」
擁有300萬粉絲的知名網紅「小澈」，近日因直播中梳妝台上出現疑似抗HIV藥物，掀起網路熱議。部分網友甚至質疑他可能感染梅...世界日報World Journal ・ 15 小時前 ・ 1
你的肝可能已經被你操壞！醫公布「6大隱形殺手」 最後1點最多人中
肝臟是我們身體最重要的解毒器官，但現代生活中處處都有傷肝的陷阱！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家最常見的6大肝臟受損因素，幫助大家建立正確的護肝觀念，避免讓這個「沉默的器官」默默受傷！ 1、突然攝取酒精最傷肝這可能是最廣為人知，但也最容易被輕忽的傷肝因子！很多人以為只有「酗酒」才會傷肝，但其實長期適量飲酒也會累積傷害。黃士維觀察到，許多人有「小酌怡情」的迷思，以為每天一杯紅酒或啤酒很健康，但肝臟每天都要處理這些酒精，更危險的是「假日狂歡」模式：平常不喝酒，但週末聚餐時大量飲酒。這種暴飲模式對肝臟的衝擊比每天少量飲酒更嚴重，肝臟需要時間代謝酒精，突然大量湧入會讓肝細胞過勞甚至壞死。 2、藥物濫用成隱形殺手很多人不知道，常見的止痛藥、感冒藥都可能傷肝。特別是含有「乙醯胺酚」(普拿疼主成分)的藥物，長期過量使用會造成肝毒性。黃士維分享，臨床上遇過很多患者因為頭痛、生理痛頻繁吃止痛藥，結果無意中傷害了肝臟！ 3、病毒性肝炎持續威脅B型肝炎、C型肝炎在台灣仍然是重大健康威脅！很多人以為現在疫苗普及就沒問題，但B肝帶原者仍需定期追蹤。更麻煩的是，很多人不知道自己是帶原者，肝臟可能常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
雙高工程師「拒吃西藥」信自然療法 腎功能暴跌剩8
腎臟科醫師林軒任近期在臉書粉專分享一起令人遺憾的案例，一名工程師因擔心西藥傷害腎臟而拒絕治療，轉而投入國外自然療法社團的懷抱，沒想到5年後腎絲球過濾率從原本的40暴跌至僅剩8。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
原本連膝蓋都碰不到！74歲阿嬤「靠這招」變靈活 還考上瑜伽證照
「不老瑜伽阿嬤」陳冬蓮已經74歲，她過去曾被過敏困擾，身體僵硬到雙手碰不到膝蓋，但自從接觸椅子瑜伽後，不但擺脫過敏，連身體柔軟度也大幅提升，活力滿滿的她，甚至考取瑜伽證照，成為推動熟齡運動的一股力量。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
沾醬控快看！醫示警「5種醬」超傷腎 護腎改用這2味提鮮
台灣人吃飯最愛沾醬，黑白切或火鍋少了那一味就不對勁。不過腎臟科醫師洪永祥提醒，市售醬料隱藏高鈉、高磷與高鉀風險，長期重口味可能讓腎功能亮紅燈。他建議大家多利用天然辛香料或香草來取代人工調味，在滿足味蕾的同時也能好好守護腎臟健康。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍
生活中心／張予柔報導近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
別再說沒預兆！900萬人研究證實：99％心肌梗塞都與「這4件事」有關
心肌梗塞或中風發生時，往往讓人感到措手不及，但最新大型研究顯示，這些致命危機其實「極少」在毫無預警的情況下發生。一項針對超過900萬人的跨國數據分析發現，高達99％的心血管疾病發作，事前都已出現四大危險因子的其中之一，分別是：高血壓、高膽固醇、高血糖與吸菸。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
妙齡女耳朵悶塞「一檢查驚見長出香菇」 醫：棉花棒害的！
宥苗診所院長黃士倫日前在臉書粉專「黑倫醫師x健康資詢」分享一起病例，一名有挖耳朵習慣的年輕女性患者，因雙耳極度悶塞、搔癢等不適症狀就醫，經耳內視鏡檢查發現，兩側耳道內竟長滿毛茸茸類似香菇的物體，確診為耳黴，也就是耳朵長黴菌。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
男業務「夜夜被胃酸嗆醒」 單純胃食道逆流？醫揭背後更大魔王
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 夜夜被胃酸嗆醒！一名51歲男子，因工作常交際應酬，每晚吃得多、還得拼酒助興，往往返家後倒頭就睡，結果不僅鼾聲如雷惹怒老婆，每晚還被胃酸逆流嗆醒，感覺胸口悶與腹脹不適，擔心身體出了問題，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。醫師警告，更大的隱形健康殺手是睡眠呼吸中止症候群，必須藥物、減肥與改變生活型態三者並行，才能挽救健康...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵
醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言