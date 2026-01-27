流感未進入流行期！就診創近四年同期新低 羅一鈞分析兩原因

疾管署今（27）日召開例行記者會。游騰傑攝



疾管署原本預估，上週國內將進入新一波流感流行期，不過根據今（27）日公布的數據顯示，上週類流感門診人次雖持續升溫，突破11萬人次，但急診就診病例百分比為10.3%，尚未達到流行閾值（11%）。

疾管署羅一鈞表示，流感疫情迄今還沒進入流行期，為近四年最晚，上週類流感就診人次更創下近四年同期新低，「民眾緊戴口罩才有這麼低」，且本季流感疫苗保護力充足，並未如外界擔心的H3N2新突變「K分支」成為主流病毒株，導致疫苗失效或疫情失控。疾管署目前預估，今年農曆春節期間的流感疫情將相對平緩，民眾可安心過年。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計11萬0,501人次，較前1週上升3.9%，近期呈上升趨勢；另上週新增14例流感併發重症病例及5例流感併發重症死亡，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署指出，本流感季累計472例重症及93例死亡，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，87%未接種本季流感疫苗。全球流感整體活動度為高，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國/地區處相對高點或仍屬中度流行；此外，亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署說明，截至今年1月26日，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑，新冠疫苗接種累計約163.7萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.7萬人次。

另外，疾管署指出，國內新冠疫情目前處低點波動，第3週新冠門急診就診計1,018人次，較前1週下降6.5%；上週新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。全球近期新冠病毒陽性率上升，以非洲及西太平洋區明顯增加；鄰近的香港疫情略升，中國、日本、韓國疫情皆下降，其餘呈明顯上升趨勢國家如美國疫情持續上升，智利疫情於高點。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象影響甚鉅，應儘速接種公費流感及新冠疫苗，保護自己及家人的健康。

