流感本周恐升溫！全台疫苗僅剩26.8萬劑 接種率「高雄市奪冠」

流感疫苗接種踴躍，公費疫苗存量僅剩26.8萬劑。衛福部疾管署考量接種需求，已完成採購13.1萬劑疫苗，預計十二月下旬配送到位。疾管署發言人林明誠表示，東北季風本週報到，氣溫開始下降，加上觀察到大眾運輸工具乘客僅約五成戴口罩，顯示民眾警覺性不高，預估流感疫情本周就會提早升溫。

類流感門急診就診人次達8萬5213人次，較前一週呈下降趨勢。然而，近七日新增21例流感併發重症病例。（圖／疾管署）

本流感季自十月一日開打以來，截至十二月八日已施打641萬人次，接種率表現亮眼。疾管署統計顯示，施打率最高的前三縣市分別為高雄市99.1%、彰化縣98.9%及宜蘭縣97.9%。值得注意的是，往年接種率較低的臺北市與新北市，今年也分別達到94.8%及95.2%，顯示民眾接種意願明顯提升。

疾管署監測資料顯示，第四十九週（十一月三十日至十二月六日）類流感門急診就診人次達8萬5213人次，較前一週呈下降趨勢。然而，近七日新增21例流感併發重症病例，其中1例H1N1、18例H3N2、2例A未分型，以及15例死亡個案，包括3例H1N1、12例H3N2。

實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體主要為流感病毒，以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計370例重症病例，包括108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型，以及66例死亡案例，含22例H1N1、43例H3N2、1例B型。重症病例中，65歲以上長者占64%，具慢性病史者占83%，而92%未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠表示，觀察到大眾運輸工具乘客僅約五成戴口罩，顯示民眾警覺性不高，預估流感疫情本周就會提早升溫。（圖／疾管署）

全球流感活動度正在上升，主要流行型別為A（H3N2）。中國大陸疫情呈上升趨勢，鄰近的日本、韓國雖處於高點，但近一週呈現下降或略降趨勢。東南亞部分國家如泰國、越南等自九月中後便進入活躍期，流感病例明顯增多。西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率甚至超過30%。

新冠疫情方面，疾管署自十一月十二日起增加提供不同製程的Novavax疫苗，目前新冠疫苗累計接種數約151萬人次，其中Novavax JN.1疫苗累計接種約2.6萬人次。國內新冠疫情目前處於低點波動，第四十九週新冠門急診就診計1102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1。近七日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

今年十月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡。重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占80%為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家、地區如中國、香港、日本、南韓以NB.1.8.1占比為高。

疾管署呼籲，尚未接種新冠疫苗的公費對象應盡快前往接種。十二歲以上的公費對象可選擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿六個月以上至十一歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。

近期氣溫變化大，疾管署提醒民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。民眾也應持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

