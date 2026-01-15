流感每周增10％！羅一鈞估：春節流感上看13萬人

疾管署署長羅一鈞（右）預估，流感在農曆春節前約至1月14日將衝上高峰（鄭郁蓁攝）

去年春節期間，類流感門急診就診人次，在春節後一周衝上19.2萬人次，目前國內流感疫情從上一周開始出現升溫趨勢，初估從現在開始每周都會上升5％~10％，在2月14日春節前夕上看13萬人次，疾管署鼓勵開設傳染病特別門診，每診次獎勵1萬元，如果看診的醫師是兒科、感染科、胸腔科加碼至1.5萬元。抗病毒藥物則儲備至225萬人份，庫存充足。

疾管署署長羅一鈞表示，去年受到流感、腹瀉雙重夾擊，單周就診人次在春節後一周達到19.2萬人次，今年初步推估，預估距離春節還有一個月，從現在開始，每周將上升5％～10％，春節期間，流感單周預估約12至13萬人次，不過相較過去緩和，今年春節應可以過個好年。

羅一鈞表示，為因應流感升溫，疾管署仍祭出兩大方案，其一為鼓勵急救責任醫院在初一到初三期間開設傳染病特別門診，每診次獎勵一萬元，如果看診醫師為兒科、感染科、胸腔科內科每診次則提高至1.5萬元。

另外，考量春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑。共有4489家儲備點，目前庫存225萬人份，庫存充足。足以應付春節增加的需求，

羅一鈞提醒，民眾若有出現類流感症狀可以就近在診所，或是有開設特別門診的醫院，前往就醫。免春節期間因為輕微的呼吸道流感症狀湧入急診，造成醫療量能的負荷。

