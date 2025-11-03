流感治療 首重醫病共決

流感病毒株每年皆不同，而今年的H3N2病毒傳染力特別強，臺北榮總感染管制中心主任林邑璁醫師提醒，院內臨床觀察中已多次出現「一人中鏢、全家感染」的案例。只要與感染者密切接觸，就可能受到病毒波及。呼籲民眾務必落實防疫行為，包括勤洗手、戴口罩、避免群聚與外出時注意衛生禮節，「簡單的防護動作，就是守護家人健康的第一步。」

今年度流感疫情以A型H3N2病毒株為主流型，該病毒具有高度傳染性與快速變異特性，導致家庭內感染與校園群聚事件頻傳。尤其對高齡者、慢性病患者及免疫功能不全族群，H3N2更具攻擊性，一旦感染，病情常在短時間內急遽惡化。

臺北榮民總醫院胸腔部主任暨臺灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，流感對民眾而言雖不陌生，但往往因此忽視其威脅。臨床上不乏中壯年及慢性病患者在感染後短短數日內出現嚴重肺炎或呼吸衰竭的案例。因此，台灣胸腔暨重症加護醫學會特別提出「流感三部曲」概念，闡述流感病程的典型發展：上呼吸道感染-免疫反應啟動-嚴重併發症。呼籲民眾應在出現發燒、喉嚨痛、鼻炎等輕症期就積極治療，不然若後續病毒擴散至肺部，誘發免疫系統失控、產生免疫風暴，嚴重可能進展為病毒性肺炎、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、敗血症，甚至多重器官衰竭，進入加護病房的風險大幅提高。

近年流感治療方式日益多元，臺北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅醫師指出，除傳統藥物與吸入型藥物外，亦有針劑型與單次口服劑型可適用於不同年齡層與生活型態的抗病毒藥物選擇。他提醒，民眾應與醫師共同討論，依個人健康狀況與需求選擇最合適治療方案，並把握出現症狀後四十八小時內的治療黃金期，盡早使用抗病毒藥物，有效降低病情惡化與重症風險，更可以保護同住家人免於感染。

臺灣胸腔暨重症加護醫學會於流感季攜手臺北榮總推「流感重症OUT！」衛教策展，此次展覽特邀流感守護者─人氣LINE角色「醜白兔」進行衛教繪製，以其詼諧生動的圖像敘事與互動體驗。陳育民醫師表示，展覽至十一月七日，在臺北榮民總醫院中正大廳，除了衛教策展外，亦特別安排醫師從臨床角度解析流感與感冒的差異、併發重症的成因及正確治療方式，提醒當心「流感三部曲」惡化釀重症。