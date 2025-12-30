流感添11重症4死 又蠢動！疾管署示警最快二周恐爆新一波流行 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

流感疫情又見蠢動！疾管署今（30）日公布上周國內類流感門、急診就診突破8.1萬人次，雖然數字上與前一周相當，但疾管署副署長林明誠分析，若扣除行憲紀念日的假日，事實上，就診人次略升3%左右，已經有上升跡象，加上「低溫、聚會」兩大不利因素，預估最快再二、三周就可能再度進入流行期，並預估會在2月中旬達到最高峰。

依據疾管署監測資料，上周類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一週相當；另上周新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及4例死亡（1例H1N1、3例H3N2）。

疾管署統計，本流感季已累計407例重症病例（114例H1N1、288例H3N2、1例A未分型、4例B型）及78例死亡（24例H1N1、53例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，90%未接種本季流感疫苗。

林明誠說，目前北半球大多數國內都正在流行流感，國內就診人次雖然持平，但扣除上周放假日，事實上，就診人次仍略升4%左右，加上氣溫下降、年末人潮聚集多，評估流感風險增加，預估在農曆春節前後就會達到最高峰，至於這一波疫情會有多高？由於今年有秋季流感流行在先，高峰應不會較往年為高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，依疾管署實驗室監測顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。中日韓近3週流感疫情呈下降趨勢，但疫情仍高，亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行A型H3N2。

郭宏偉說，目前流感疫情有上升，但並不是陡升，評估這一波流感還需要二、三周才會再度達到流行閾值，進入流行期。

疾管署提醒，國內氣溫即將下降且年末聚會活動增加，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

