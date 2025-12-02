流感爆本季年齡最小死亡！5歲童腹痛便秘竟變「心腦肺」全損 葉克膜也救不回

疾管署今（12／2）日召開例行記者會。疾管署提供



疾管署今（2）日示警，國內流感疫情恐於12月中旬回溫。上週新增24例流感併發重症與9例死亡病例，其中包含本流感季年紀最小的死亡個案，一名北部5歲女童。她起初因腹痛、便秘就醫，未料病情急遽惡化，二度就醫後確診感染A型流感，不僅併發肺炎，還出現腦炎與心肌炎，即使在加護病房搶救兩週仍不幸過世。

根據疾管署最新監測資料，上週類流感門急診就診計8萬7,162人次，與前一週相當；疾管署表示，疫情已呈現「觸底」訊號，預估最快1至2週內將反彈，12月中旬起疫情將回溫，病例數明顯上升，並可能在農曆春節期間前達到高峰。疾管署公布，近7日新增24例流感併發重症病例（3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型）及9例死亡（3例H1N1、6例H3N2）。

防疫醫師林詠青指出，死亡個案當中出現本流感季年齡最小病例，5歲女童並無潛在病史，雖於去年接種流感疫苗，但今年尚未施打。她於10月底先後因腹痛、便秘及發燒就醫，第二次就醫時快篩為A型流感陽性並開始口服抗病毒藥物，但返家後迅速出現嘔吐、全身痙攣與意識改變，三度送醫。

林詠青指出，後續檢查發現女童的心肌、肝功能及發炎指數全面上升，並已出現雙側肺炎，同時因流感併發腦炎與心肌炎。雖立即收治加護病房搶救，但病情持續惡化，心臟功能嚴重受損，即使啟用葉克膜並施打強心劑，仍無法挽回生命，最終於11月中旬不幸病逝，死因為流感併發急性壞死性腦病變。

林詠青提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

