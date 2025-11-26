流感狂燒全中國！醫院排1200人掛號 6歲女童「發燒1天」腦損險送命

流感狂燒全中國，各地醫院掛號人潮爆滿。示意圖／翻攝自微博

近日中國稱為「甲流」的 A 型流感疫情升溫，其中又以兒童確診居多，各地醫院塞爆。不只連帶影響抗病毒藥物價格飆漲，掛完號想看診還得等1200多人，更有一名 6歲女童僅發燒1天，竟引發腦部受損，所幸經搶救後挽回性命。對此，醫師提醒，一旦身體不適，應進行快篩確認是否為流感，並在發病後黃金48小時內就醫治療，以免提高感染重症的風險。

綜合中國媒體報導，自11月起，中國各地感染流感人數暴增，週一（24日）北京兒童醫院二樓內科門診擠滿大量等候就診的家長與兒童，當天掛號人數甚至高達1200多人。

廣告 廣告

有醫師指出，這波流感疫情大多以兒童確診居多，紛紛出現發高燒持續1~2天、肌肉痠痛、食不下嚥、全身無力等症狀。

這波疫情導致抗病毒藥物需求激增，連帶影響價格上漲，奧司他韋（Oseltamivir）近一週銷量飆漲237%，速福達（Xofluza）漲幅也超過180%。另有數據顯示，相關流感特效藥在藥局也都有上漲趨勢。

此外，鄭州大學第一附屬醫院兒童加護病房（PICU）近日也收治到一名6歲女童重症病患，她僅發燒一天後突然全身抽搐，緊急送醫檢查後發現腦部已受損，所幸經搶救後才免於發展成急性壞死性腦病變。

6歲女童罹患流感引發重症，發燒腦損險送命。示意圖／翻攝自《大河報》

醫師霍玉峰表示，流感重症雖然比例較低，不過一旦發病，病情將迅速惡化，甚至可能在感染後1~3天就出現腦部對稱性壞死，嚴重更可能有生命危險。

他也強調，若出現高燒難退、抽搐、嗜睡、煩躁、呼吸急促等症狀，一定要馬上就醫。未感染者也應及時接種流感疫苗，並戴口罩、勤洗手、保持室內通風，才能有效預防流感疫情。

醫師劉加勇指出，應以「快速區分」、「正確應對」來迎戰這波兇猛疫情：

如何判斷是普通感冒或流感？

普通感冒：以流鼻涕、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，大多在3～5天後好轉，較少持續發燒，也不會出現胸悶、心悸。

流感：最大區別是「全身症狀」：發冷、高燒、全身無力、肌肉痠痛、頭痛、喉嚨痛。

部分族群症狀不典型：年長者出現持續低燒，兒童則可能有嘔吐、腹瀉等症狀。

得了流感該怎麼治療？

發病後 48 小時內為黃金治療期：及早使用抗病毒藥物能減緩症狀、縮短病程。

高風險族群：65 歲以上、孕婦、兒童、慢性病患者更要及早治療，避免肺炎等重症。

不要自行停藥：因症狀緩解就停藥，可能導致病情反撲。

以下情況需立即就醫：發燒超過3天、持續胸悶或心悸、呼吸困難、意識改變。



回到原文

更多鏡報報導

藏母屍3年詐領191萬！56歲男「假扮媽媽」還辦新身分證 2特徵慘露餡

日本宮崎驚傳三屍案！年邁母疑殺夫兒後輕生 當地居民曝背後辛酸

週休3日連署通過！他示警：若真上路「這行業」恐漲聲響起