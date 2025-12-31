流感疫情仍處高原期！上週破8萬人次就診 4死11重症

台北市 / 綜合報導

今(31)日晚上可能很多人要去跨年活動，但要注意不要被傳染流感！疾管署最新監測，上週流感就診突破8萬人次大關，還是處於「疫情高原期」。

更令人憂心的是，單週就新增了11例重症以及4例死亡個案，而且病逝的患者，全數都沒有接種本季疫苗。疾管署提醒，跨年聚會，民眾要戴好口罩、勤洗手，並盡快完成疫苗接種，才能在寒冬中，健康跨年。

原始連結







更多華視新聞報導

40多歲男流感逝 估首波高峰過、12月疫情急升

日本流感提前流行 疾管署估台灣12月升溫

童接種流感疫苗誤打A肝疫苗 疾管署要求建防呆機制

