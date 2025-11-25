流感疫情估再升溫！逾9成公費疫苗已打完 疾管署宣布增購15萬劑
流感疫情預計12月中下旬再升溫，農曆春節前後達高峰。疾管署今公布，今年購買668萬劑流感疫苗，只剩55.4萬劑，使用率達91.7％、打氣創歷年新高，部分縣市12月中旬將打完、全國跨年前後恐用罄，考量接種情形踴躍，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，預計12月下旬到貨配送。
疾管署署長羅一鈞表示，今年購買668萬劑公費流感疫苗，至今已接種612.5萬劑、剩餘55.4萬劑，使用率91.7％，創歷年新高。今年受大S效應、秋季流感提早報到影響，相較去年同期接種526萬劑，打氣明顯旺盛、比去年增加16％。
羅一鈞說，考量今年疫苗接種情形踴躍，部分縣市12月將用罄、全國最快年底就會用完，加上目前長者接種率僅47.6％，未達55％目標，仍有30多萬人缺口，疾管署將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，避免出現庫存見底狀況。若採購程序順利，預計12月20日當周可到貨配送，預計是今年度最後一批公費疫苗，鼓勵民眾把握機會接種。
羅一鈞說明，採購品牌部分，會先以疫苗可全齡使用廠商為主，也就是東洋、賽諾菲、GSK優先，若屆時三家廠商量不到15萬，可能會再擴大向國光招標。另，受日本流感影響，國內自費疫苗需求大增，自費市場各廠商仍有將近30萬劑庫存可採購。
疾管署統計，上周類流感門急診就診計8萬5425人次，較前一周下降10.1％，以A型H3N2為多，並新增25例重症及12例死亡。重症病例以65歲以上長者、慢性病史者為多，94％未接種本季流感疫苗。疾管署預估，疫情仍會在春節前後達高峰。
另，考量現今家庭組成型態多元，公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。
