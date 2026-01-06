流感疫情估「1月下旬」進入流行期

▲疾管署副署長林明誠說，流感疫情預估1月下旬進入流行期，可能會在春節前後達高峰。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署說明，截至今年1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑。而流感疫情預估1月下旬進入流行期，可能會在春節前後達到高峰。

疾管署副署長林明誠說，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣。

林明誠指出，依據疾管署監測資料顯示，2025年第53週(2025/12/28-2026/1/3)類流感門急診就診計8萬2161人次，與前一週持平；另上週(2025/12/30-2026/1/5)新增11例流感併發重症病例(1例H1N1、10例H3N2)及5例死亡(4例H3N2、1例A未分型)。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計418例重症病例(115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型)及83例死亡(24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，89%未接種本季流感疫苗。

全球流感陽性率及活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國近3週呈下降趨勢，但疫情仍高。

林明誠提到，國內流感疫情預估1月下旬進入流行期，在春節前後達到高峰。

疾管署副主任李佳琳說，這樣的情況確實較少見，疫情先前曾提前一波上升過，後來又出現下降；若下一波疫情來臨，預估會較為接近先前的流行趨勢，可能過年前後會達到高峰。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

