流感疫情估12月中升溫 疾管署：春節將迎高峰

天氣冷颼颼、日夜溫差大，加上北半球多國疫情同步流行，國內防疫也拉起警報。疾管署預估，12月中旬流感疫情將明顯升溫，過年可能迎來高峰。

疾管署發言人林明誠表示，「國內的疫情，我們還是預測12月中就開始升溫，到過年的時候會到高峰，目前北半球幾乎都是在流行的狀態，所以我們還是籲請大家接種疫苗。」

類流感門急診就診人次與前週相當，疾管署進一步分析，12月9日至15日新增10例流感併發重症病例，多數感染H3N2，而且以未接種疫苗、具有慢性病史者為主。

衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，「上週有新增10例的流感重症病例，主要感染的病毒也是A型的H3N2為主，而且大概有8成的個案，是沒有接種過本季流感的疫苗，多數的個案也都具有慢性病史。」

不過在重症個案中，一名9歲男童接種本季流感疫苗後，仍併發肺炎，所幸經治療後已康復出院。

疾管署指出，從各國觀察，流感疫苗對K分支在預防感染上的效果較有限，但仍有助於降低重症與死亡風險。

疾管署防疫醫師林詠青說明，「在這個H3N2的部分，有所謂的K分支的比例高，K分支它的特性就是說，在這個疫苗預防感染的保護效果可能會下降。」

疾管署表示，由於打氣旺盛，增購的15萬劑公費疫苗預計在17日配送完畢，呼籲尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及慢性病等高風險族群盡早施打。