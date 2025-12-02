流感疫情估2週內緩升 已增購13萬劑12月下旬鋪貨

（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天表示，上週流感就診人次與前一週相當，預估疫情近2週開始緩步上升。公費流感疫苗已接種630萬人次，預計增購15萬劑，其中13.1萬劑已決標，12月下旬可如期鋪貨。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報記者會表示，國內11月23日至29日類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一週相當；實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署發言人林明誠指出，上週國內流感門急診就診人次與前一週持平，預估疫情將會在近2週開始緩步上升，並預計於農曆春節前後達疫情高峰；國內公費流感疫苗接種數已達約630萬人次，較去年同期多16%，預計增購15萬劑疫苗，其中13.1萬劑已經決標，預估12月下旬可如期鋪貨，後續將再買齊剩餘的1.9萬劑。

國外流感疫情方面，郭宏偉指出，全球流感活動度上升，主要流行型別為A型H3N2，鄰近國家日本就診人次快速上升，高於近4年同期，且較往年提前1個月進入疫情高峰；韓國近幾週疫情也快速上升，較往年提早2個月進入高峰，疫情高於近6年同期。

其他地區，郭宏偉說明，西南歐、東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率也皆上升，歐、亞、非洲部分國家流感陽性率超過30%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部分，郭宏偉說明，國內疫情目前處低點波動，第48週門急診就診計1225人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增3例本土重症及1例死亡。今年10月起累計39例COVID-19併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占59%及具慢性病史者占79%為多。

疾管署統計，COVID-19疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次；因年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格的民眾儘速接種。（編輯：管中維）1141202