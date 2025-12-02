流感疫情估2週內緩升 已增購13萬劑12月下旬鋪貨
（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天表示，上週流感就診人次與前一週相當，預估疫情近2週開始緩步上升。公費流感疫苗已接種630萬人次，預計增購15萬劑，其中13.1萬劑已決標，12月下旬可如期鋪貨。
衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報記者會表示，國內11月23日至29日類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一週相當；實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。
疾管署發言人林明誠指出，上週國內流感門急診就診人次與前一週持平，預估疫情將會在近2週開始緩步上升，並預計於農曆春節前後達疫情高峰；國內公費流感疫苗接種數已達約630萬人次，較去年同期多16%，預計增購15萬劑疫苗，其中13.1萬劑已經決標，預估12月下旬可如期鋪貨，後續將再買齊剩餘的1.9萬劑。
國外流感疫情方面，郭宏偉指出，全球流感活動度上升，主要流行型別為A型H3N2，鄰近國家日本就診人次快速上升，高於近4年同期，且較往年提前1個月進入疫情高峰；韓國近幾週疫情也快速上升，較往年提早2個月進入高峰，疫情高於近6年同期。
其他地區，郭宏偉說明，西南歐、東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率也皆上升，歐、亞、非洲部分國家流感陽性率超過30%。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部分，郭宏偉說明，國內疫情目前處低點波動，第48週門急診就診計1225人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增3例本土重症及1例死亡。今年10月起累計39例COVID-19併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占59%及具慢性病史者占79%為多。
疾管署統計，COVID-19疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次；因年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格的民眾儘速接種。（編輯：管中維）1141202
其他人也在看
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 185
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 45
大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變
近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 43
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 135
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 8 小時前 ・ 3
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 1 天前 ・ 12
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 1
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 2
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
一劑一億元的藥納健保給付熱議 台大醫院院長表態支持
12月起，一劑要價一億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療納入健保給付，引發各界質疑是否有必要為了極少數人而使用大量健保資源。台大醫院院長余忠仁今天（2日）表示，他支持這項決定，這象徵人類可藉由科學，改變自身命運，改善生命品質。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 5