流感疫情再升溫！新增5死「全是H3N2」 單週破11萬人次就診

疾管署監測資料顯示，今年第3週（1／18－1／24）類流感門急診就診計110,501人次，較前1週上升3.9％，近期呈上升趨勢；另上週（1／20－1／26）新增14例流感併發重症病例（11例H3N2、3例B型）及5例流感併發重症死亡（均H3N2）。疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，呼籲符合接種資格之民眾應儘速接種公費流感疫苗。

疾管署統計，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計472例重症病例（119例H1N1、343例H3N2、1例A未分型、9例B型）及93例死亡（24例H1N1、67例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占63％）及具慢性病史者（占83％）為多，87％未接種本季流感疫苗。

疾管署表示，目前全球流感整體活動度仍高，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國／地區處相對高點或仍屬中度流行；此外，亞、歐、北非、中／南美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。截至26日止，公費流感疫苗接種數約669.4萬人次，全國疫苗尚餘約13.3萬劑。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

疾管署提醒，流感已進入流行期，疾管署自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

