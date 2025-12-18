流感疫情升溫！打流感疫苗要吃什麼？營養師列「接種前VS後」飲食建議

每年一到換季，就是流感病毒蠢蠢欲動的時候，很多人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，它能幫身體記憶病毒，但保護力通常不超過1年，建議每年都要接種一次，才能維持穩定防護力！營養師高敏敏強調，最重要的還是要靠自己的免疫力，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持最佳免疫狀態。







打疫苗前：維持免疫力及最佳狀態



這時補足蛋白質、維生素與礦物質，才能讓防護力更穩定：

蛋白質： 蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶。是免疫細胞的重要原料，幫助維持免疫健康與組織修復。

鋅： 牡蠣、腰果、南瓜籽。促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力。

維生素A：地瓜、豬肝、胡蘿蔔。保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險。

前一天注意事項

要讓免疫系統穩定，避免接種後不適，前一天的生活也很重要。

多喝水： 促進代謝

早點睡： 讓身體充分休息

保持心情放鬆：降低壓力荷爾蒙





打疫苗後：抗發炎、提升保護力



打完疫苗後，免疫系統會進入訓練模式，這時要補充抗氧化與抗發炎營養，幫助免疫細胞穩定、修復力更好：

維生素C： 芭樂、奇異果、花椰菜。幫助抗發炎，促進免疫細胞分化。

維生素D： 雞蛋、乾香菇、黑木耳。維持體內發炎平衡，強化細胞防禦。

維生素E： 堅果、酪梨、葵花籽。清除自由基，增強抵抗力與修復速度。

Omega-3：鮭魚、深海魚、亞麻籽。減緩身體氧化壓力，抑制病毒複製。





接種前後少吃這些食物



有些食物會讓發炎加劇，或影響免疫表現，想讓疫苗效果穩定，這幾項請盡量避免：

高油高鹽食物： 像炸物、洋芋片、加工食品等食物，容易使體內發炎反應上升。

高糖食物： 甜點、含糖飲料會抑制免疫細胞反應，使體內慢性發炎。

酒類：降低免疫力、減弱抗體生成效果，病毒更易入侵體內。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：打流感疫苗前「吃3類食物」效果大升級！營養師認證 前1天千萬別犯這錯）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為流感疫情升溫！打流感疫苗要吃什麼？營養師列「接種前VS後」飲食建議