流感疫情升溫！打流感疫苗要吃什麼？營養師列「接種前VS後」飲食建議
每年一到換季，就是流感病毒蠢蠢欲動的時候，很多人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，它能幫身體記憶病毒，但保護力通常不超過1年，建議每年都要接種一次，才能維持穩定防護力！營養師高敏敏強調，最重要的還是要靠自己的免疫力，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持最佳免疫狀態。
打疫苗前：維持免疫力及最佳狀態
這時補足蛋白質、維生素與礦物質，才能讓防護力更穩定：
蛋白質：蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶。是免疫細胞的重要原料，幫助維持免疫健康與組織修復。
鋅：牡蠣、腰果、南瓜籽。促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力。
維生素A：地瓜、豬肝、胡蘿蔔。保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險。
前一天注意事項
要讓免疫系統穩定，避免接種後不適，前一天的生活也很重要。
多喝水：促進代謝
早點睡：讓身體充分休息
保持心情放鬆：降低壓力荷爾蒙
打疫苗後：抗發炎、提升保護力
打完疫苗後，免疫系統會進入訓練模式，這時要補充抗氧化與抗發炎營養，幫助免疫細胞穩定、修復力更好：
維生素C：芭樂、奇異果、花椰菜。幫助抗發炎，促進免疫細胞分化。
維生素D：雞蛋、乾香菇、黑木耳。維持體內發炎平衡，強化細胞防禦。
維生素E：堅果、酪梨、葵花籽。清除自由基，增強抵抗力與修復速度。
Omega-3：鮭魚、深海魚、亞麻籽。減緩身體氧化壓力，抑制病毒複製。
接種前後少吃這些食物
有些食物會讓發炎加劇，或影響免疫表現，想讓疫苗效果穩定，這幾項請盡量避免：
高油高鹽食物：像炸物、洋芋片、加工食品等食物，容易使體內發炎反應上升。
高糖食物：甜點、含糖飲料會抑制免疫細胞反應，使體內慢性發炎。
酒類：降低免疫力、減弱抗體生成效果，病毒更易入侵體內。
