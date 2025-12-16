流感疫情升溫 疫苗追加配送

疾管署公布，國內上周類流感門急診就診共8萬5374人次，預估疫情12月中回升，農曆春節前後達高峰。（李念庭攝）

全球流感疫情升溫！疾管署公布，國內上周類流感門急診就診共8萬5374人次，與前一周相當，預估疫情12月中將回升，農曆春節前後達高峰。年末聚會活動多，疾病傳播風險上升，疾管署呼籲民眾留意自身防護、盡速接種疫苗。目前國內公費流感疫苗剩不到20萬劑，已追加採購15萬劑，於15日配送13.1萬劑、今日再配送1.9萬劑。

疾管署統計，社區流感病毒以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1，上周國內新增16例流感重症、2例死亡，也以感染H3N2為主。今年流感季至今，累計380例重症、68例死亡，多為長者、慢性病患，且逾9成未接種疫苗。

國際疫情部分，全球流感活動度上升，並以H3N2為主要流行病毒株，且多國陸續檢出變種K分支。中國北方、日本、韓國疫情處高點但略為下降，中國南方、香港、歐洲、加拿大、美國疫情皆上升。

疾管署防疫醫師林詠青指出，近期各國H3N2變種K分支比例高，國內也已達9成，目前疫苗針對此病毒，預防感染的保護效果可能下降，但多國研究顯示，仍有降低重症、住院風險效果。

疾管署副署長林明誠表示，12月中旬疫情將回升，疫情曲線與疫苗接種、民眾個人防護有關，是緩升或急升仍須觀察，仍估農曆春節前後達疫情高峰。截至15日，公費流感疫苗已接種648.5萬劑，剩不到20萬劑，疾管署已再增購15萬劑，預計本周完成配送後，全台約有30多萬劑供民眾施打。

另，國內上周腸病毒門急診就診計1萬283人次，較前一周下降3.7％，且連續2周低於流行閾值，研判脫離流行期。林明誠提醒，雖脫離流行期，但就診人次仍多，且社區仍有腸病毒傳播風險，2023年也曾出現就診人次在閾值附近上下波動長達3個月狀況，不能掉以輕心，呼籲民眾自我防範，留意嬰幼兒健康。