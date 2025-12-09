流感疫情升溫！雲林23人死於重症 醫示警3典型症狀：出現要及早快篩

隨著氣溫下降，國內呼吸道疾病病例逐漸增加。圖／翻攝自弘育聯合診所臉書

隨著氣溫下降，國內呼吸道疾病病例逐漸增加。據疾病管制署預估，流感疫情將於12月中旬明顯升高，預計在農曆春節前後達到高峰。而雲林縣截至11月底已出現92例流感重症確診、23例死亡，其中65歲以上且未接種疫苗者占多數。

據雲林縣衛生局統計，今年9月縣內國中小及幼兒園因流感停課班級數達108班，11月疫情雖稍有緩和，但仍有15班停課。全縣截至11月底已出現92例流感重症確診、23例死亡，其中65歲以上且未接種疫苗者占多數。

雲林縣衛生局長曾春美表示，為因應疫情，縣內流感疫苗自11月起已開放50至64歲、無高風險慢性病的成人接種。目前縣內共採購19萬劑疫苗，使用率已達九成，12月起於全縣20個鄉鎮市持續設置接種站，呼籲符合資格民眾前往合約醫療院所或社區接種站儘速施打，同時持續落實洗手、戴口罩等防疫措施。

診所也發現出現病例上升情形，弘育耳鼻喉科診所近日指出，一名高中生因高燒39度、嘔吐及肌肉酸痛就醫，症狀與一般腸胃炎不同，進行快篩後確診B型流感。該診所表示，近期除A型流感外，也驗出不少B型流感病例。

B型流感常見症狀包括高燒、全身酸痛及腸胃不適，若民眾出現類似情形，應及早就醫進行流感快篩，以在必要時盡早接受抗病毒藥物治療，降低重症風險。衛生局也強調，隨著冬季來臨，呼吸道感染病例將持續增加，呼籲民眾提高警覺，盡速接種流感疫苗，並注意個人衛生，以降低疫情衝擊。



