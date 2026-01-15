流感疫情升溫！1／20起擴大「公費流感抗病毒藥」對象 7類高傳播族群可用

疾管署自115年1月20日起至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。（示意圖／pexels）

最近流感疫情升溫，上週（1月4日至10日）類流感門急診就診計達到9萬1842人次，較前1週上升9.6%。疾管署指出，考量到春節連續假期人潮南來北往，擔心疫情擴散，因此自1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑用藥對象，7類高傳播族群適用，盼能降低重症發生及群聚感染風險。

疾管署表示，依疫情監測資料顯示，今年第1週（1月4日至10日）類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%；且考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」：

1、醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4、幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生。

5、與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6、禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7、其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

疾管署指出，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構（詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢），配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署長羅一鈞也強調，公費抗病毒藥劑不只在流感流行期才能用，而是全年都適用。其中，治療性用藥對象包括流感併發重症或新型A型流感通報病例、因流感住院或在急診待床的患者。另外，門急診病患中，未滿5歲幼童、65歲以上長者、孕婦及產後2週內婦女、肥胖者，或有慢性病、免疫不全、重大傷病史者，經過醫師評估即可使用，部分高風險族群不需快篩就能給藥。

如發生類流感群聚事件，或新型A型流感確定與極可能病例的密切接觸者，經通報及防疫醫師評估，也能使用公費藥劑；不僅如此，動物流感撲殺清場人員也同樣適用。

疾管署提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

