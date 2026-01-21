流感疫情升！苗栗擴大公費抗病毒藥對象 5大醫院春節門診公開

春節將至流感疫情升溫。苗栗縣衛生局提醒鄉親，流感疫苗剩約7000劑，尚未施打者請儘速接種，出現呼吸道症狀要戴口罩並及早就醫。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

春節連假將至流感疫情持續上升。疾管署自1月20日至2月28日擴大公費抗病毒藥劑使用對象，涵蓋醫護、長照、托育人員及幼兒園至高中職學生。苗栗縣衛生局提醒，流感疫苗僅剩約7,000劑，尚未施打者應盡速接種；出現呼吸道症狀者請佩戴口罩並及早就醫，以保障自身與社區安全。

衛生局指出，近期類流感門急診就診人次持續攀升，第2周1月11日至1月17日就診計104,348人次，較前周上升11.9％，呈現上升趨勢。加上日夜溫差大、尾牙聚餐與春節旅遊頻繁，疾病傳播風險提高。衛生局呼籲，若出現呼吸困難、發燒或其他流感症狀，應立即就醫，由醫師評估是否需要使用抗病毒藥物。及早用藥可在3天內緩解症狀，降低重症風險。

此次擴大公費抗病毒藥劑對象包括七大族群：醫事單位防疫人員、長照與托育機構受照顧者及工作人員、幼兒園至高中職學生、與高風險族群同住或照顧者、禽畜養殖及動物防疫人員，以及其他人口密集易群聚工作者。縣內90家合約醫療院所已配置藥劑，並透過「流感抗病毒藥劑管理資訊系統」即時掌握庫存與彈性調撥，確保民眾就近取得。符合條件者可免快篩直接用藥，把握最佳治療時機。

衛生局提醒，學校、托育中心與長照機構需加強個案管理、群聚事件通報及感染管制措施，降低疫情擴散風險。春節期間，五家責任醫院（苗栗醫院、大千醫院、中和醫院、大順醫院及小兒科專責門診）將在初一至初三開設傳染病特別門診，服務呼吸道疾病及流感症狀民眾，提供就近診療與分流服務。

衛生局表示，民眾仍須落實日常防疫習慣，包括口鼻清潔、勤洗手、戴口罩及保持社交距離。流感疫苗目前僅剩約7,000劑，尚未施打者應盡速至衛生所或合約醫療院所完成接種，尤其是50歲以上民眾、慢性病患者及65歲以上長者。施打疫苗後約兩周可產生保護力，65歲以上長者若同時接種流感與新冠疫苗，還可獲得衛教品或100元禮券，降低重症風險。

民眾如需諮詢，可就近洽詢衛生所或撥打防疫專線037-722620，並可至衛生局官網查詢公費藥劑配置院所與春節門診資訊（https://www.mlshb.gov.tw/nc）。

