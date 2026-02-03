流感疫情反常未於春節前進入流行期！ 近期B型流感人數明顯增加





【NOW健康 編輯部／整理報導】以往1月中下旬至2月為流感疫情流行期，但今年卻反常，已是2月初，疫情才稍升溫，上週類流感門急診就診為11萬6281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升。疾管署發言人林明誠預估，下週農曆春節期間疫情才會進入流行期，屆時就診人次高峰值約落在12萬人。



流感疫情反常！ 近年來首次在農曆春節前尚未進入流行期



林明誠表示，自2013年以來，扣除2021到2023年新冠期間，在農曆春節前就已進入流感流行期，但今年有些反常，為近年來，首次在農曆春節前尚未進入流行期。不過，隨著過年人潮移動、群聚，應在春節假日期間來到流行期，值得注意的是，近期B型流感人數明顯增加，恐添變數。

廣告 廣告



疾管署監測資料顯示，今年第4週（1月25日至1月31日）類流感門急診就診計11萬6281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升；另上週（1月27日至2月2日）新增25例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型），及1例流感併發重症死亡（H3N2）。



本流感季流感重症逼近500例 且逾8成患者未接種疫苗



根據實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。



本（114至115年）流感季累計497例重症病例（120例H1N1、361例H3N2、2例A未分型、14例B型）及94例死亡（24例H1N1、68例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以慢性病史者最多，占83%，其次為65歲以上長者，占61%，值得注意的是，86%未接種本季流感疫苗。



疾管署統計，截至年2月2日，公費流感疫苗接種數約671.8 萬人次，全國疫苗尚餘約11萬劑，新冠疫苗接種累計約164.9萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.9萬人次。





▲預防新型A型流感「5要6不」。（圖／疾管署提供）



農曆春節民眾國內外旅遊頻繁 高風險族群儘速接疫苗



農曆春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，林明誠提醒，流感疫苗所剩不多，疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，長者、幼兒及慢性病患者儘速於春節連假前預約前往接種流感及新冠疫苗，以降低重症與死亡風險。



流感疫苗剩餘量有限，建議民眾先至各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。此外，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種。



# 首圖來源／疾管署提供



更多NOW健康報導

▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺

▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口