流感疫情反常「高峰預估下修」 春假結束恐出現新一波B流

疾管署指出，今年流感疫情為近4年新低。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內流感疫情上升，上週類流感門急診就診達11萬501人次。疾管署長羅一鈞表示，今年為近4年疫情最低、最晚流行的一年，「整體疫情發展相對反常，但仍不可掉以輕心。」寒假結束、開學後，仍需持續監測「春季B型流感」，3月不排除再出現一波流感。

而流感仍出現重症與死亡個案，其中一例為50多歲慢性病男性，因未接種疫苗染流感病逝。羅一鈞呼籲長者與高風險族群儘速接種疫苗，提高保護力。

從全球來看，近期流感活動度仍高。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，鄰近的韓國疫情明顯上升，日本則以B型流感為主流；中國、香港及新加坡仍處於相對高點或中度流行。其他地區如亞洲、歐洲、北非、中南美洲與加勒比海部分國家，流感陽性率仍高，全球主要流行型別以 A型H3N2為主，南美洲則出現A型H3N2與H1N1共同流行的情況。

國內部分，上週社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，其中A型H3N2占80.4%。同時，上週新增14例流感併發重症，並有5例死亡 個案，顯示高風險族群一旦感染，病情仍可能快速惡化。

疾管署防疫醫師阮志翰特別說明一起流感重症死亡案例，提醒民眾不可輕忽。該名個案為北部50多歲男性，本身患有心臟病、高血壓、糖尿病及慢性腎病，且 未曾接種流感疫苗。

個案於去年12月底出現喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，曾至診所就醫，但病情未改善，發病約5天後開始出現咳嗽與呼吸急促，緊急送醫後，胸部X光顯示雙側肺部浸潤，流感快篩為A型流感陽性，確診為流感併發肺炎，隨即給予抗病毒藥物治療，並入住加護病房。

然而，住院期間個案陸續併發休克、腸胃道出血及心臟衰竭，即使使用升壓劑與多項藥物治療，病情仍持續惡化，最終於發病3週後不治身亡。阮志翰強調，這起案例再次顯示，慢性病患者若未接種疫苗，感染流感後引發重症與死亡的風險極高。

新冠肺炎疫情部分，郭宏偉指出，全球近期新冠病毒陽性率上升，以非洲與西太平洋區增幅較明顯；鄰近的香港略有上升，中國、日本與韓國則呈下降趨勢，目前多以 NB.1.8.1為主流變異株。美國與智利疫情則仍在上升或高點，全球整體流行株以XFG 占比最高。國內方面，新冠疫情則處於低點波動，上週新冠門急診就診人次為1018人次，較前一週下降6.5%，新增5例本土重症，但無新增死亡。

羅一鈞分析，去年12月為本季流感高峰，目前增幅已有趨緩跡象，雖然與流行閾值11%相當接近，但春節是否正式進入流行期仍待觀察，急診就診人次可能下修至12萬人次左右，不像先前預估的13至14萬人次，整體來看「有機會過個好年」。

他也指出，今年疫情未如預期嚴重，顯示疫苗保護力充足，且今年是近4年疫情最低的一次。不過，寒假結束、開學後仍需持續監測「春季B型流感」，3月不排除再出現一波流感。

此外，羅一鈞提醒，近期赴韓國旅遊者需留意諾羅病毒暴增，避免食用未煮熟的生蠔、海鮮貝類，並注意飲食衛生。由於諾羅病毒屬於無套膜病毒，酒精消毒效果有限，應以肥皂勤洗手為主。

截至今年1月26日，全國公費流感疫苗仍剩餘約13.3萬劑。疾管署副署長林明誠提醒，近期氣溫變化大，易增加疾病傳播風險，而疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，呼籲符合資格的民眾，尤其是長者、幼兒與慢性病患者，應儘速接種流感及新冠疫苗，降低重症與死亡風險。

