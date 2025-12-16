流感疫情回升 春節前後達高峰 疾管署加購疫苗本周配送完畢
疾管署今日公布，國內上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當，並新增16例重症、2例死亡，預估疫情12月中旬回升、農曆春節前後達高峰。目前國內公費疫苗剩不到20萬劑，疾管署追加採購15萬劑疫苗，已於昨日（12／15）配送13.1萬劑、明（12／17）將再配送1.9萬劑。
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，近期社區呼吸道疾病仍以流感為主，以A型（H3N2）為主，B型流感略為上升。上周新增重症10例、2例死亡，今年流感季至今累積380例重症、68例死亡，以長者、慢性病患為多，92％未接種疫苗。
國際疫情部分，郭宏偉表示，全球流感活動度上升，以H3N2為主要流行病毒株，根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出 K 分支病毒株。中國大陸南方、香港疫情上升，中國北方、日本、韓國處於高點但略為下降，歐洲、美國、加拿大呈現上升。
疾管署統計，截至12月15日，公費流感疫苗接種約648.5萬人次，目前國內疫苗剩餘不到20萬劑。疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，昨日已提早配送13.1萬劑，明天將再配送1.9萬劑，預計本周完成配送。年末聚會活動多，恐增疾病傳播風險，疫苗接種約需2周才能獲得保護力，提醒符合資格民眾儘速接種。
疾管署副署長林明誠說明，疾管署預估12月中旬疫情回升，不過數字不會一下子衝上來，是緩升、急升仍需觀察，仍估農曆春節前後達疫情高峰，呼籲民眾做好個人防護（如戴口罩）、高風險族群接種疫苗。
疾管署防疫醫師林詠青說明，上周流感死亡個案，包括一名60多歲北部女性，有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎病病史，未接種本季疫苗。12月上旬出現發燒、咳嗽有痰、輕微呼吸困難症狀，急診就醫確認A流，右下肺浸潤，研判併發肺炎，給予抗生素、抗病毒藥物治療。肺炎惡化且併發急性呼吸衰竭，隔天心跳停止，經治療仍於當天過世。
另一流感重症個案北部9歲男童，本身無潛在病史，今年10月下旬曾接種疫苗，12月上旬出現身體不適、食慾下降，診所就醫開立口服藥物返家，陸續又出現發燒、畏寒、咳嗽、鼻塞症狀，出現呼吸急促症狀至急診就醫，抽血發現白血球、發炎指處偏高，研判流感併發肺炎，在加護病房治療2天症狀改善，轉到一般病房，住院約一周、在12月中旬康復出院。
林詠青指出，這兩例個案皆感染H3N2，為目前社區主要流行病毒株。各國H3N2 K分支比例高，此變種病毒特性是疫苗預防感染的保護效果可能下降，但仍有降低重症、住院風險的效果。重症男童接種過疫苗仍感染，但經治療病況恢復迅速，仍呼籲近期氣溫偏低、溫差大，長者、幼兒、慢性病患者應儘速接種。
其他人也在看
20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
天冷注意心肌梗塞！營養師示警多人送ICU 「發病前都吃這料理」
營養師趙強日前在社群上發文指出，許多人誤以為料理時「點火燒過」就能將酒精完全揮發，實際上根據研究顯示，即使火焰燒至自動熄滅，料理中仍可能保留高達75%的酒精成分。他強調，「這些冬季常見的進補料理，對於心臟病、高血壓、高血脂等高風險族群，實在不是好選擇。」趙強...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 1
體驗越式洗頭耳朵悶癢 醫一看「耳道滿黴菌」
越式洗頭這幾年在台灣非常流行，主打洗頭、按摩，還有掏耳朵，吸引民眾嚐鮮，不過台中一名耳鼻喉科醫生說，有患者頻繁體驗後，開始出現耳朵悶癢狀況，一檢查才發現兩耳長滿黴菌，研判可能是上一位顧客耳道有黴菌，店...華視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
天冷害心梗？！發病前全都吃過「1料理」….最後急送ICU
天冷會增加心肌梗塞的機率，營養師趙強表示，近一個月，他在心臟內科加護病房，遇到好幾位心梗患者，其共同點是發病前都吃了麻油雞、羊肉爐等加酒料理。他表示，即使經過烹調，仍殘留75%的酒精量，恐增加心血管疾病的風險，尤其是心臟病、高血壓、高血脂的患者，別吃這類食物較好。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
蕭敬騰岳父林光寧病逝 醫：中風後最怕嗆到！
蕭敬騰岳父林光寧於北醫病逝，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群透露，父親過去3個月因吸入性肺炎三度住院治療，住院期間身體持續出現新症狀，最終不敵病魔離世。醫師特別提醒，中風患者最怕嗆到，容易導致吸入性肺炎，需特別注意防範。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
立威廉腰痠背痛竟是甲狀腺癌二期 醫曝存活率！喉嚨卡卡不是早期
曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍亞洲的混血男神立威廉驚爆罹患甲狀腺癌二期！他近日受訪時透露，在帶家人出國旅遊返家後，因感到腰痠背痛前往醫院檢查，沒想到核磁共振顯示甲狀腺有3公分惡性腫瘤。這個健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 2
減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％
許多人因為怕胖不敢吃澱粉，不過醫師提醒，錯誤減醣飲食帶來的風險，可能會增加糖尿病風險，且在BMI< 30、非重度肥胖族群身上竟然更明顯，糖尿病風險竟大幅增加了44%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
55歲婦腎臟老如90歲！醫揪「保健品5大地雷」魚油吃錯也中
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形...早安健康 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」
癌症是國人十大死因之首。醫師劉博仁表示，不少癌症患者確診後回想，其實早有前兆，近日他就遇到2名案例，一人是輕忽胃脹症狀，4個月後確診為膽管癌；另一人則是將排便出血視歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。劉博仁並列出10大癌症警訊，提醒一旦出現應就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！
痛風是因人體內的高尿酸所致，醫師張家銘表示，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。他表示，民眾可從生活細節了解腎功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」
【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
旗津攤商「魷魚串放油漆桶」民眾目擊嚇爆！衛生局稽查結果曝
目前是高雄市舉辦各大假日活動的高峰期，邊玩邊吃幾乎已經是周末常態，但卻有民眾在旗津目擊「油漆桶裝生魷魚」，當下產生許多不當聯想，衛生局獲報後15日派員前往稽查，業者也坦承的確使用油漆桶裝生魷魚，已當場約制業者不得再使用，順帶發現多項待改善措施，也一併要求業者限期改善。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
10年研究揭「吃1類食物」護心簡單有效：很容易買到
日常飲食即可護心血管！近日食安專家韋恩發文指出，追蹤超過3100人、時間達10年以上的英國研究發現，長期維持高多酚飲食者，其血壓與膽固醇狀況更為理想，心血管風險雖會隨年齡自然上升，但增加幅度較緩慢，研究作者評價「經常攝取（多酚食物）是一種簡單且有效的心臟保健策略。」而高多酚食物也容易取得，例如茶、咖啡、堅果、全穀物等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
40歲男每天1杯綠拿鐵糖尿病改善了！控糖綠拿鐵配方大公開
40歲呂先生是名廚師，日前莫名感到疲累，就醫檢查為糖尿病前期，醫師建議喝綠拿鐵，短短40天內，糖化血色素回到正常。 只喝綠拿鐵 糖尿病改善了 家醫科醫師張軒睿指出，上述個案抽血檢查發現，空腹胰健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
一定要少吃才健康？糖尿病權威：吃飯前先做對3件事，血糖反而更穩
控制血糖、血壓，一定得嚴格忌口、天天算數字嗎？糖尿病權威李洮俊醫師指出，這樣反而容易讓吃飯變成一種壓力。其實，只要在吃飯前先做3件簡單的小事，就能讓血糖、血壓不再像雲霄飛車一樣大起大落。 很多糖尿病患者在吃飯時變得過度小心，不只自己壓力大，也讓周圍的親友跟著緊張。李氏聯合門診院長李洮俊指出，血糖要穩定控制，關鍵不在精算每一口熱量，而是找到一種吃得下去、做得到、能長期維持的方式，讓飲食成為幫助身體的力量，而不是製造壓力。 因為不希望飲食變成患者的負擔，李洮俊在診間教病人吃東西時，刻意避開艱深的營養數字，改用病人聽得懂、也感受得到的方式來說明。 「我不會只說『這個食物會讓血糖升高』，」他說，「我會告訴病人，這道菜會讓你的血糖像雲霄飛車一樣上下震盪；那一道菜則會讓血糖慢慢、穩定地走。」 當病人能把食物選擇和身體反應連在一起，飲食才不再只是被動遵守，而是有意識的選擇。 從營養素回到食材原型，用「食物」支持身體修復 再來，是從「營養素」回到「食材」。許多病人一看到數字就感到焦慮，但對食材卻比較有感覺。他會用非常具體的方式說明，當季蔬菜含有哪些營養素、哪些蛋白質來源對腎臟負擔較小、哪些烹調油脂比較康健雜誌 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
每10秒1人喪命！「這疾病」住院率飆升 喘、咳是警訊
慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD。COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，約9成患者都是因「吸菸」引起。健保署署長陳亮妤宣布，健保署106年就開始COPD專案，如今將進行更新，預計明年1月1日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話