流感疫情回升 春節前後達高峰 疾管署加購疫苗本周配送完畢

疾管署今日公布，國內上周類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當，並新增16例重症、2例死亡，預估疫情12月中旬回升、農曆春節前後達高峰。目前國內公費疫苗剩不到20萬劑，疾管署追加採購15萬劑疫苗，已於昨日（12／15）配送13.1萬劑、明（12／17）將再配送1.9萬劑。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，近期社區呼吸道疾病仍以流感為主，以A型（H3N2）為主，B型流感略為上升。上周新增重症10例、2例死亡，今年流感季至今累積380例重症、68例死亡，以長者、慢性病患為多，92％未接種疫苗。

疾管署例行記者會。（李念庭攝）

國際疫情部分，郭宏偉表示，全球流感活動度上升，以H3N2為主要流行病毒株，根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出 K 分支病毒株。中國大陸南方、香港疫情上升，中國北方、日本、韓國處於高點但略為下降，歐洲、美國、加拿大呈現上升。

疾管署統計，截至12月15日，公費流感疫苗接種約648.5萬人次，目前國內疫苗剩餘不到20萬劑。疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，昨日已提早配送13.1萬劑，明天將再配送1.9萬劑，預計本周完成配送。年末聚會活動多，恐增疾病傳播風險，疫苗接種約需2周才能獲得保護力，提醒符合資格民眾儘速接種。

疾管署副署長林明誠說明，疾管署預估12月中旬疫情回升，不過數字不會一下子衝上來，是緩升、急升仍需觀察，仍估農曆春節前後達疫情高峰，呼籲民眾做好個人防護（如戴口罩）、高風險族群接種疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上周流感死亡個案，包括一名60多歲北部女性，有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎病病史，未接種本季疫苗。12月上旬出現發燒、咳嗽有痰、輕微呼吸困難症狀，急診就醫確認A流，右下肺浸潤，研判併發肺炎，給予抗生素、抗病毒藥物治療。肺炎惡化且併發急性呼吸衰竭，隔天心跳停止，經治療仍於當天過世。

另一流感重症個案北部9歲男童，本身無潛在病史，今年10月下旬曾接種疫苗，12月上旬出現身體不適、食慾下降，診所就醫開立口服藥物返家，陸續又出現發燒、畏寒、咳嗽、鼻塞症狀，出現呼吸急促症狀至急診就醫，抽血發現白血球、發炎指處偏高，研判流感併發肺炎，在加護病房治療2天症狀改善，轉到一般病房，住院約一周、在12月中旬康復出院。

林詠青指出，這兩例個案皆感染H3N2，為目前社區主要流行病毒株。各國H3N2 K分支比例高，此變種病毒特性是疫苗預防感染的保護效果可能下降，但仍有降低重症、住院風險的效果。重症男童接種過疫苗仍感染，但經治療病況恢復迅速，仍呼籲近期氣溫偏低、溫差大，長者、幼兒、慢性病患者應儘速接種。

