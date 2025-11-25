流感疫情將反彈！疾管署再購15萬劑疫苗 放寬6個月內嬰兒「雙親」接種資格保障多元家庭權益





【NOW健康 編輯部／整理報導】這波公費流感疫苗接種情況初期踴躍，10月1日開打，迄今累積612.5萬人次接種，僅剩55.4萬劑。為此，疾管署宣布，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購順利，預計12月下旬到貨配送。



流感疫情將反彈！疾管署長羅一鈞預估12月中旬上升 高峰落在農曆春節前後



疾管署實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。不過，上週類流感門急診就診計8萬5425人次，較前一週下降10.1%，疫情下降於低點，疾管署長羅一鈞預估，12月中旬將有一波上升，推估高峰落在農曆春節前後。

此外，近7日新增25例流感併發重症病例（3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型），12人死亡（7例H1N1、5例H3N2）。本流感季累計325例重症病例（104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型）及45例死亡（17例H1N1、27例H3N2、1例B型），94%未接種本季流感疫苗。





▲公費流感及新冠疫苗接種對象類別及敍述調整。（圖／疾管署提供）



流感疫苗打氣旺疾管署再加購15萬劑 力拼農曆春節高峰前衝刺長者接種率



今年疾管署共採購668萬劑公費流感疫苗，羅一鈞表示，今年迄今公費流感疫苗施打劑量612.5萬，遠超過去年同期的526萬劑，為去年同期的1.2倍，預估部分縣市將於12月中旬打完疫苗，全台最慢1月初用罄。



由於流感疫情將於春節來到高峰，加上長者接種目前至47.6％，距離設定55％，仍有一段距離，30多萬未接種缺口。羅一鈞說明，考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，再額外採購15萬劑公費流感疫苗，分別向東洋、賽諾菲及GSK採購，若程序順利，預計12月下旬到貨配送。



公費疫苗保障多元家庭 疾管署放寬6個月內嬰兒「雙親」資格涵蓋收養及多元家庭



因應現今家庭組成型態多元，羅一鈞指出，疾管署於今年11月12日發函周知，公費流感及新冠疫苗接種對象「6個月內嬰兒父母」調整為「6個月內嬰兒雙親」，資格由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入有足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」證明文件者，以利多元家庭及尚在收養程序中的家庭順利同時接種，保障權益。



至於新冠疫情，目前處低點波動，上週門急診就診計1173人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增4例新冠併發重症本土病例，與前7日新增3例相當，近7日無新增本土病例死亡。疾管署提醒，現在提供接種莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗，對於目前新冠病毒主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。



