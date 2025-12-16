流感疫情將回升！單週8.5萬人次就醫

▲疾管署說明，流感疫情12月中將回升。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署公布上週國內類流感門急診就診計8萬5374人次，並新增16例重症、2例死亡，預估疫情12月中旬回升、農曆春節前後達高峰。疾管署副署長林明誠表示，預估疫情12月中旬回升、高峰落在農曆春節前後。

林明誠提到，預估疫情於12月中旬可能回升，但仍需觀察緩升或急升；而疫情也預計在春節前後達到高峰。

國內公費流感疫苗剩不到20萬劑，林明誠提到，截至今年12月15日，公費流感疫苗接種數約648.5萬人次，新冠疫苗接種累計約154萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3萬人次。另考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為進一步提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險。

廣告 廣告

疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自今年12月15日起陸續配送，預計於本週完成配送。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

個案部分，疾管署防疫醫師林詠青指出，一名60多歲北部女性有糖尿病、高血脂、腦中風及慢性腎病病史，並未接種本季流感疫苗。12月上旬出現發燒、咳嗽有痰，還有輕微呼吸困難症狀，急診就醫確診A型流感。

林詠青表示，個案有右下肺浸潤，研判併發肺炎，給予抗生素、抗病毒藥物治療。肺炎惡化且併發急性呼吸衰竭，後續心跳停止，經治療仍於當天過世。

▲疾管署副署長林明誠說，全球流感活動度上升。（圖／記者張乃文攝）

亞洲流感疫情仍高 疾管署籲盡快施打疫苗

疾管署提醒，以全球流感情況，活動度上升，目前主要流行型別為(H3N2)，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，惟北方處高點略降，鄰近國家日本、韓國處高點，近2週呈下降趨勢，東南亞部分國家(如泰國、越南等)自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多；東/北/西南歐、亞、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升。

疾管署表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及新冠併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅，提醒尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

今年約有4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

67歲嬤咳嗽、喉嚨痛！一驗是流感 醫：2類人常誤認是小感冒

上廁所突冒淡粉色血漬！罹三陰性乳癌 50歲女震驚：以為拿錯檢體

一天刷牙3次還不夠！醫示警「做錯3步驟」牙菌斑殘留