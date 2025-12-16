流感疫情將回升 15萬劑增購疫苗本週完成配送

隨著氣溫降低，台灣流感也即將升溫。疾管署發言人林明誠今天(16日)表示，預估流感疫情將於12月中回升，並將於農曆年前達高峰，而鄰近國家日本、韓國疫情仍處高點，中國、香港疫情則在上升，隨著歲末年終聚會及活動增加，他呼籲民眾盡快接種流感疫苗，以降低重症風險。

國內流感疫情已降至低點，近期持平波動，疾管署16日公布最新統計，上週類流感門急診就診共8萬5,374人次，與前一週相當，以A型H3N2為多；但仍出現重症、死亡病例，上週新增10例重症、2例死亡，大多具慢性病史，9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署發言人林明誠表示，近期溫度變化大，且歲末年終聚會及活動增加，流感疫情傳播風險上升，疾管署增購的15萬劑公費流感疫苗已到貨，將於17日全數完成配送，他呼籲65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群趕快接種，以及早獲得保護力，降低重症、死亡風險。他說：『(原音)我們國內的流感疫情的話是即將要回升，趨勢跟我們先前預估的一樣春節會到達高峰。我們新購的15萬劑流感疫苗在昨天已經配送了13.1萬劑，另外的1.9萬劑明天會配送完畢。』

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增一例較年輕的流感重症個案，為一名北部9歲男童，無潛在病史，今年10月曾接種本季流感疫苗，因出現發燒、畏寒、咳嗽、鼻塞、呼吸急促等症狀至急診就醫，經快篩確認感染A型H3N2，住院治療1週後康復返家。

林詠青表示，在多國、包括台灣已陸續檢出A型流感病毒變種「K分支」，且目前佔比很高，其特性在於可能產生「突破性感染」，但各國研究顯示現行疫苗對於預防「K分支」導致的重症、住院仍具效果，此次重症男童便是例子，個案曾接種過本季流感疫苗，雖仍感染，但經治療後很快恢復。

此外，台灣周邊國家流感疫情皆在上升或處高點，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，北方處高點略降；鄰近國家日本、韓國處高點，但近2週呈下降趨勢；東南亞部分國家如泰國、越南等自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多。

至於新冠疫情部分，國內新冠疫情目前處低點波動，上週門急診就診共1,116人次，與前一週相當，台灣主流變異株為NB.1.8.1，國際流行變異株則以XFG占比最高。另外，世界衛生組織(WHO)近期新增BA.3.2為監測中變異株(VUM)，目前占比約5%，須持續觀察。