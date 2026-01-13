流感疫情急升1成 門診衝破9萬人次

疾管署評估，流感疫情將於1月下旬進入流行期。（鄭郁蓁攝）

連續多日低溫，流感疫情隨即升溫。疾管署13日公布，國內類流感門急診上周上升1成，衝破9萬多人次就診。除0～4歲族群下降外，其他各年齡層皆上升，尤其65歲以上，一口氣增加16.7％最多，年終尾牙活動多，傳播風險增加，預估春節前後進入最高峰。

疾管署監測資料顯示，今年第一周類流感門急診就診計9萬1842人次，較前一周上升9.6％，並新增23例流感併發重症及3例死亡，其中一名重症個案僅30多歲，屬於肥胖高風險對象，目前還在加護病房救治中。

疾管署發言人林明誠提醒，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，年終尾牙、聚會活動多，傳播風險高，預估1月下旬進入流行期，春節前後進入最高峰，目前國內僅剩餘18萬劑的公費流感疫苗可供全民接種，長者及慢性病患等高風險對象盡速接種。

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，消防署統計，全台灣非創傷失去呼吸心跳人數，自今年元旦起至12日共391人，13日飆單日新高達42人，平均每日突破30人。

交通部中央氣象署表示，北方冷高壓今日移動到日本，全台灣回溫，但17日至18日受菲律賓東方海面低壓外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸以及大台北山區降雨增多，19日又有一波東北季風增強，北部再降溫。

氣象署預報員葉致均表示，16日前各地多雲到晴，僅東半部零星降雨，17至18日菲律賓東方海面低壓系統外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸、大台北山區降雨明顯，其他各地多雲到晴。19日另一波東北季風增強，桃園以北、東半部偶雨，其他各地晴到多雲。氣溫方面，今起至17日西半部留意日夜溫差大，19日北部又逐漸降溫。