流感疫情持平 估春節前後達高峰

疾管署23日公布最新監測資料顯示，國內流感疫情持平。疾管署長羅一鈞（右2）表示，114年出現少見的一波「秋季流感」流行，加上疫苗打氣旺，農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

疾管署23日公布，上週國內流感疫情持平，流感疫情12月底罕見還處在谷底。對此，疾管署署長羅一鈞分析，主要是今年出現少見的一波「秋季流感」流行，加上今年公費流感疫苗打氣創下史上最高；因此，預估傳統農曆春節前後流感高峰期，可比往年緩和。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一週相當；另上週新增16例流感併發重症病例（3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型）及6例死亡（均H3N2）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

李佳琳指出，目前全球流感活動度上升，鄰近國家中國大陸、日本、韓國處高點，不過近3週已呈下降或上下波動趨勢；亞、東/北/西南歐、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為H3N2。

疾管署副署長林明誠說，截至12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。

考量歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上週配送至衛生局，總計今年共採購682萬9080劑流感疫苗供計畫對象使用。

此外，疾管署指出，加強型流感疫苗（包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗）英美加澳多國已為長者接種；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近。

經綜合評估整體成本效益，及今年3月衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗。

目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構之65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。