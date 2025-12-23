流感疫情持續升溫、連假人潮增加 中市衛生局籲符合資格者儘速接種疫苗

中市府衛生局提醒，連續假期即將到來，各類聚會活動增加，病毒傳播風險升高，高風險對象，請盡速完成流感疫苗接種。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】流感疫情持續，年終連假將至，人潮往來與聚會活動頻繁，病毒傳播風險隨之升高。台中市政府衛生局提醒市民朋友，符合流感疫苗接種資格但尚未接種者，請儘速完成疫苗接種，提升保護力，降低重症與住院風險。

衛生局說明，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，全國第51週（12月15日至12月21日）類流感門急診就診人次達77,845人，台中市類流感門急診就診人次為13,599人。實驗室監測結果顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，且以A型H3N2為多，隨著連假與節慶活動增加，疾病傳播的可能性也相對提高。

衛生局提醒，市民出入公共場所時應自主佩戴口罩，落實勤洗手與咳嗽禮節；如出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應儘速就醫治療，並在家充分休息，避免出入公共場所，以降低病毒傳播風險，守護自身與家人健康。

長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，請盡速完成流感疫苗接種。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局長曾梓展表示，年底聚會與出遊機會增加，流感疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，符合公費流感疫苗接種資格的民眾，請儘速接種。民眾可透過「台中市疫苗預約平台」（https://gov.tw/5fb）線上預約，或至合約醫療院所採非平台方式預約（https://gov.tw/giV），及早完成接種，為自己與家人建立防護屏障。

衛生局指出，接種流感疫苗是預防流感重症最有效的方法之一。台中市今（114）年共採購公費流感疫苗80萬1,290劑，因市民接種意願踴躍，近期再獲疾管署增撥4萬2,000餘劑，截至12月21日止，已接種80萬5,000餘劑，疫苗使用率達95.4%，目前尚餘約3萬8,000劑。

近期氣溫變化大，衛生局特別呼籲長者、幼兒、慢性病患等高風險族群，務必在參與聚會或出國旅遊前完成接種；市民前往醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具或進入人潮密集場所時，也應自主佩戴口罩、勤洗手並遵守咳嗽禮節。若身體出現不適，請在家休息不上班、不上課，以保護自己，也避免病毒進一步擴散。