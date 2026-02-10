流感疫情持續！再增32重症、3死 「腹瀉也升溫」單週14萬人次就醫

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者儘速於春節連假前預約前往接種。（示意圖／報系資料照）

疾病管制署今天（10）日公布最新監測，上週共14,638人次因腹瀉就診，近4週群聚通報檢出諾羅病毒為多，疫情呈現緩升趨勢。另一方面，今年第5週（2／1－2／7）類流感門急診就診計110,870人次，較前1週下降6.9％；另上週（2／3－2／9）新增32例流感併發重症病例（1例H1N1、27例H3N2、4例B型）及3例流感併發重症死亡（均為H3N2）。

實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計529例重症病例（121例H1N1、388例H3N2、2例A未分型、18例B型）及97例死亡（24例H1N1、71例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占60％）及具慢性病史者（占82％）為多，84％未接種本季流感疫苗。

疾管署表示，全球流感陽性率下降，惟鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

此外，疾管署說明，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診（簡稱特別門診），可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。依衛生局2／6回報結果，配合開設特別門診醫院共計163家，規劃開設約1,372診次〔2／17（初一）：447診次、2／18（初二）：453診次、2／19（初三）：472診次〕，高於往年開設診次。特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節防疫專區－各縣市春節傳染病特別門診查詢】（https://gov.tw/gvq）及各衛生局網站供民眾查詢。疾管署感謝地方政府及醫院通力合作，協調特別門診開設事宜，保障國人農曆春節期間就醫權益，並維護急重症醫療量能與品質。

