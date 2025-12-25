流感疫情未升溫！疾管署：民眾防疫意識佳 估春節前後達高峰

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部疾病管制署統計，12月14日至20日類流感門急診就診為8萬3851人次，新冠門急診就診則為1099人次，皆與前一周相當。截至12月22日，公費流感疫苗接種約654.7萬人次，新冠疫苗累計接種約155.6萬人次。疾管署林明誠副署長表示，流感疫情預估春節前後達高峰，目前公費疫苗尚餘約28萬劑，公費新冠疫苗將自明年1月起擴大接種對象至滿6個月以上尚未接種者，呼籲高風險族群踴躍施打，以降低重症及死亡風險。

流感疫情持平 6旬女併發侵襲性黴菌感染亡

疾管署李佳琳副主任提到，監測資料顯示12月14日至20日類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一周相當，但12月16日至22日新增16例流感併發重症病例，包括3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型，而6例死亡個案則均為感染H3N2。

廣告 廣告

疾管署林詠青防疫醫師表示，其中一例較年輕死亡個案是南部的60多歲女性，本身患有糖尿病、高血壓、高血脂及氣喘等多項慢性疾病，且未接種本季流感疫苗。她自今年11月起出現發燒及畏寒症狀，持續約2至3周，直到11月底前往急診就醫，經X光檢查發現肺部腫塊，住院後因呼吸困難轉入加護病房，並確診為A型流感併發肺炎，治療過程中曾多次心跳停止，最終於12月中旬過世，住院時間約3周，主要死因為流感併發重症及侵襲性黴菌感染。

新冠疫情處低點 5旬男併發呼吸衰竭亡

至於新冠疫情目前處低點波動，監測資料顯示12月14日至20日新冠門急診就診計1099人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1，但12月16日至22日新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。李佳琳副主任提到，今年10月起累計45例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%，及具慢性病史者占80%為多，96%未接種疫苗。

疾管署林詠青防疫醫師表示，其中一名個案為中部的50多歲男性，本身有惡性腫瘤病史，最近一次接種新冠疫苗為2022年。他於今年11月底因發燒、咳嗽有痰及呼吸困難等症狀到急診就醫，確診為新冠新冠感染併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克，在住院期間休克狀況未見改善，肺部也併發侵襲性黴菌感染，最終於12月中旬過世，主要死因為新冠合併呼吸衰竭，並與其原有惡性腫瘤病史有關。

疾管署：估春節前後達流感疫情高峰

疾管署統計，截至12月22日，公費流感疫苗接種約654.7萬人次，新冠疫苗累計接種約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。林明誠副署長說，歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，今年國內因疫苗接種率較去年高、出門戴口罩的人較多，民眾的自主防疫作為造成疫情緩慢上升，目前約處於流行閾值臨界點，為了提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並配送至衛生局，總計今年共採購682萬9080劑流感疫苗。

林明誠副署長指出，公費流感疫苗目前只剩下28萬劑，「不會再增購。」公費新冠疫苗將自明年1月1日至2月28日擴大接種對象為「滿6個月以上尚未接種的民眾」，其中12歲以上民眾有Novavax跟莫德納疫苗可供選擇。

病毒活躍中 保持衛生習慣助預防

疾管署提醒，冬季為呼吸道傳染病好發季節，流感及新冠病毒仍持續活躍於社區環境中，除了落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息等衛生習慣，若有呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

全球流感活動度近期上升，中國大陸、日本及韓國疫情處於高點，但近3周呈下降或上下波動趨勢；亞洲、歐洲部分地區、西非、北中美洲及加勒比海地區流感活動也持續上升，主要流行型別為H3N2。新冠疫情部分，全球病毒陽性率整體呈下降趨勢，僅非洲部分地區略為上升，香港、日本及韓國疫情下降，中國大陸疫情略增但仍處低點，加拿大及英國疫情也呈下降趨勢。

【延伸閱讀】

孩子流感退燒別掉以輕心！醫示警5大重症警訊 表情呆滯、拒食都在列

嬤感冒高燒近39度無感！機警醫揪出流感 示警：不打疫苗反成感染破口



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67197

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw